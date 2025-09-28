Кремль снова использует православную церковь в своих политических интересах, в частности, для вмешательства в парламентские выборы в Молдове.
Главные тезисы
- Россия использует православную церковь Молдовы для вмешательства в парламентские выборы с целью дискредитации власти и усиления пророссийских сил.
- Священники Молдовы получают оплату от России за создание Telegram-каналов с антизападными месседжами, нарушая нейтралитет религиозных институтов.
- Более 80 священников совершили “паломничества” в Россию по организованным провластной партией 'Единая Россия' маршрутам, получая высокие вознаграждения.
Православные священники Молдавии подрабатывают российскими пропагандистами
По информации Reuters, Россия платила священникам в Молдове за создание Telegram-каналов, где продвигают традиционные ценности и критикуют евроинтеграционный курс.
В то же время их просили открывать страницы приходов в соцсетях и распространять месседжи об «угрозах Запада» и «опасности евроинтеграции».
В общей сложности было создано 86 каналов, которые вместе собрали примерно 11,5 тыс. подписчиков. Некоторые каналы администрировали напрямую граждане РФ, связанные с "Единой Россией".
Это вписывается в план Москвы по вмешательству в парламентские выборы в Молдове 28 сентября, о котором сообщалось ранее Центр противодействия дезинформации. Его цель — сорвать курс страны на вступление в ЕС, дискредитировать власть страны и усилить позиции пророссийских сил.
