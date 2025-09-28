Россия использует православную церковь Молдовы для вмешательства в парламентские выборы

Кремль снова использует православную церковь в своих политических интересах, в частности, для вмешательства в парламентские выборы в Молдове.

Православные священники Молдавии подрабатывают российскими пропагандистами

По информации Reuters, Россия платила священникам в Молдове за создание Telegram-каналов, где продвигают традиционные ценности и критикуют евроинтеграционный курс.

Как отмечается в расследовании, в 2024 году более 80 священников совершили «паломничества» в РФ, организованные под контролем провластной партии «Единая Россия». Они получали платежные карты с 1200 долл., что вдвое превышает среднюю зарплату в Молдове. Поделиться

В то же время их просили открывать страницы приходов в соцсетях и распространять месседжи об «угрозах Запада» и «опасности евроинтеграции».

В общей сложности было создано 86 каналов, которые вместе собрали примерно 11,5 тыс. подписчиков. Некоторые каналы администрировали напрямую граждане РФ, связанные с "Единой Россией".

Это вписывается в план Москвы по вмешательству в парламентские выборы в Молдове 28 сентября, о котором сообщалось ранее Центр противодействия дезинформации. Его цель — сорвать курс страны на вступление в ЕС, дискредитировать власть страны и усилить позиции пророссийских сил.