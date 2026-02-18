Росія вилучила з відкритого доступу ключові економічні дані

У Російській Федерації з відкритого доступу вилучили ключові економічні дані, що свідчить про приховування реального стану економіки.
Головні тези:
- Росія активно обмежує доступ до ключових економічних даних, що призводить до приховування реального стану її економіки.
- Позначки “тимчасове закриття” та вилучення таблиць і показників зі статистичних збірників свідчать про системну спробу маскування економічних проблем Росії.
- Приховування даних про доходи, витрати, зарплати та інші економічні показники обмежує можливість аналізу реального стану суспільства та ефективне управління владою.
Росія ховає дані про стан економіки
У Росії триває системне згортання доступу до офіційної статистики, що свідчить про свідоме приховування реального стану економіки на тлі повномасштабної війни проти України.
Особливо показовим, підкреслили в розвідці, є фактичне припинення публікації результатів "вибіркового обстеження бюджетів домогосподарств". Саме ці дані давали змогу оцінити, скільки росіяни реально витрачають на продукти, комунальні послуги, ліки і базові потреби.
Повністю закрили статистику про чисельність і зарплати державних та муніципальних службовців.
Не оновлюються дані про оплату праці лікарів, медсестер, учителів, викладачів, науковців і працівників культури. Замість нових даних з’явилися позначки "тимчасове закриття" – формулювання, яке дедалі частіше використовується для маскування незручної інформації.
На тлі зростання військових витрат це має вигляд спроби приховати стагнацію і падіння доходів у цивільному секторі, підкреслили в СЗРУ.
Із відкритого доступу також зникли дані про кількість учасників бойових дій, виплати на поховання, показники підліткової злочинності, чисельність засуджених.
Як підкреслили в СЗРУ, для країни, яка перебуває під безпрецедентними санкціями і залежить від воєнної економіки, це критично важлива інформація. Її приховування свідчить про небажання демонструвати глибину структурних проблем, падіння інвестицій та обмеженість ринків збуту.
Сукупність цих кроків формує чітку тенденцію: Росія свідомо згортає прозорість, щоб контролювати інформаційний простір і мінімізувати суспільну реакцію на економічне погіршення.
