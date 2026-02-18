Росія вилучила з відкритого доступу ключові економічні дані
Росія вилучила з відкритого доступу ключові економічні дані

Служба зовнішньої розвідки України
економіка РФ
Read in English

У Російській Федерації з відкритого доступу вилучили ключові економічні дані, що свідчить про приховування реального стану економіки.

Головні тези:

  • Росія активно обмежує доступ до ключових економічних даних, що призводить до приховування реального стану її економіки.
  • Позначки “тимчасове закриття” та вилучення таблиць і показників зі статистичних збірників свідчать про системну спробу маскування економічних проблем Росії.
  • Приховування даних про доходи, витрати, зарплати та інші економічні показники обмежує можливість аналізу реального стану суспільства та ефективне управління владою.

Росія ховає дані про стан економіки

У Росії триває системне згортання доступу до офіційної статистики, що свідчить про свідоме приховування реального стану економіки на тлі повномасштабної війни проти України.

Наприкінці 2025 року зі статистичних збірників вилучили або скоротили 168 таблиць, а на ЄМІСС (Єдина міжвідомча інформаційно-статистична система) перестали оновлювати 115 показників. Ідеться про ключові дані – доходи та витрати домогосподарств, зарплати лікарів і вчителів, чисельність держслужбовців, соціальні виплати та демографічні індикатори.

Особливо показовим, підкреслили в розвідці, є фактичне припинення публікації результатів "вибіркового обстеження бюджетів домогосподарств". Саме ці дані давали змогу оцінити, скільки росіяни реально витрачають на продукти, комунальні послуги, ліки і базові потреби.

Повністю закрили статистику про чисельність і зарплати державних та муніципальних службовців.

Не оновлюються дані про оплату праці лікарів, медсестер, учителів, викладачів, науковців і працівників культури. Замість нових даних з’явилися позначки "тимчасове закриття" – формулювання, яке дедалі частіше використовується для маскування незручної інформації.

На тлі зростання військових витрат це має вигляд спроби приховати стагнацію і падіння доходів у цивільному секторі, підкреслили в СЗРУ.

Із відкритого доступу також зникли дані про кількість учасників бойових дій, виплати на поховання, показники підліткової злочинності, чисельність засуджених.

Суттєва частина неоновлюваних показників стосується також зовнішньої торгівлі – експорту й імпорту.

Як підкреслили в СЗРУ, для країни, яка перебуває під безпрецедентними санкціями і залежить від воєнної економіки, це критично важлива інформація. Її приховування свідчить про небажання демонструвати глибину структурних проблем, падіння інвестицій та обмеженість ринків збуту.

Сукупність цих кроків формує чітку тенденцію: Росія свідомо згортає прозорість, щоб контролювати інформаційний простір і мінімізувати суспільну реакцію на економічне погіршення.

