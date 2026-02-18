В русской Федерации из открытого доступа изъяли главные экономические данные, свидетельствующие о сокрытии настоящего состояния экономики.

Россия прячет данные о состоянии экономики

В России продолжается системное сворачивание доступа к официальной статистике, что свидетельствует о сознательном сокрытии реального состояния экономики на фоне полномасштабной войны против Украины.

В конце 2025 из статистических сборников изъяли или сократили 168 таблиц, а на ЕМИСС (Единая межведомственная информационно-статистическая система) перестали обновлять 115 показателей. Речь идет о ключевых данных – доходах и расходах домохозяйств, зарплатах врачей и учителей, численности госслужащих, социальных выплатах и демографических индикаторов.

Особенно показательно, подчеркнули в разведке, фактическое прекращение публикации результатов "выборочного обследования бюджетов домохозяйств". Именно эти данные позволяли оценить, сколько россияне реально тратят на продукты, коммунальные услуги, лекарства и базовые нужды.

Полностью закрыли статистику о численности и зарплатах государственных и муниципальных служащих.

Не обновляются данные об оплате труда врачей, медсестер, учителей, преподавателей, ученых и работников культуры. Вместо новых данных появились отметки "временное закрытие" – формулировка, которая все чаще используется для маскировки неудобной информации.

На фоне роста военных расходов это выглядит как попытки скрыть стагнацию и падение доходов в гражданском секторе, подчеркнули в СЗРУ.

Из открытого доступа также исчезли данные о количестве участников боевых действий, выплатах на погребение, показателях подростковой преступности, численности осужденных.

Значительная часть необновляемых показателей относится также к внешней торговле – экспорту и импорту.

Как подчеркнули в СЗРУ, для находящейся под беспрецедентными санкциями страны, которая зависит от военной экономики, это критически важная информация. Ее сокрытие свидетельствует о нежелании демонстрировать глубину структурных проблем, падение инвестиций и ограниченность рынков сбыта.