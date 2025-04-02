Росія витратила 200 млн євро на підкуп виборців Молдови — що відомо

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив 2 квітня, що російські агенти витратили близько 200 млн євро на спроби купити голоси на президентських виборах і референдумі щодо ЄС минулого року.
Головні тези:
- Росія витратила 200 млн євро на підкуп виборців Молдови для дестабілізації ситуації у країні.
- Проросійський олігарх Ілан Шор, який перебуває під управлінням санкційної мережі "Євразія", керував зусиллями з підкупу виборців.
- Молдовський прем'єр-міністр Дорін Речан засудив дії російських агентів та назвав їх спробами втручання у внутрішні справи країни.
Росія витратила 200 млн євро на підкуп виборців Молдови
Ці коментарі з'явилися того ж дня, коли Британія ввела санкції проти проросійської неурядової організації "Євразія", назвавши її відповідальною за спроби фальсифікації референдуму в Молдові та дестабілізації демократії в країні.
Молдовські правоохоронні органи заявили, що зусиллями з підкупу виборців керував проросійський олігарх-утікач Ілан Шор і його прихильники.
Міністерство закордонних справ Великої Британії заявило, що підсанкційна мережа "Євразія" перебуває під управлінням Шора.
Нагадаємо, Санду переобралась на другий термін із перевагою у понад 10 відсоткових пунктів над висуванцем проросійської Партії соціалістів Александром Стояногло.
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