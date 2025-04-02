Росія витратила 200 млн євро на підкуп виборців Молдови — що відомо
Категорія
Політика
Дата публікації

Росія витратила 200 млн євро на підкуп виборців Молдови — що відомо

Молдова
Джерело:  Reuters

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив 2 квітня, що російські агенти витратили близько 200 млн євро на спроби купити голоси на президентських виборах і референдумі щодо ЄС минулого року.

Головні тези:

  • Росія витратила 200 млн євро на підкуп виборців Молдови для дестабілізації ситуації у країні.
  • Проросійський олігарх Ілан Шор, який перебуває під управлінням санкційної мережі "Євразія", керував зусиллями з підкупу виборців.
  • Молдовський прем'єр-міністр Дорін Речан засудив дії російських агентів та назвав їх спробами втручання у внутрішні справи країни.

Росія витратила 200 млн євро на підкуп виборців Молдови

Ці коментарі з'явилися того ж дня, коли Британія ввела санкції проти проросійської неурядової організації "Євразія", назвавши її відповідальною за спроби фальсифікації референдуму в Молдові та дестабілізації демократії в країні.

Агенти Кремля розпочали масову кампанію з підкупу виборців, витративши близько 200 млн євро — майже 1% ВВП Молдови — з метою дестабілізації нашої країни.

Дорін Речан

Дорін Речан

Прем'єр-міністр Молдови

Молдовські правоохоронні органи заявили, що зусиллями з підкупу виборців керував проросійський олігарх-утікач Ілан Шор і його прихильники.

Міністерство закордонних справ Великої Британії заявило, що підсанкційна мережа "Євразія" перебуває під управлінням Шора.

Нагадаємо, Санду переобралась на другий термін із перевагою у понад 10 відсоткових пунктів над висуванцем проросійської Партії соціалістів Александром Стояногло.

Вона перемогла в основному завдяки потужній підтримці діаспори. Підрахунок голосів всередині Молдови підтвердив, що без урахування закордонних виборців переміг би Стояногло.

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