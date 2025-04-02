Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил 2 апреля, что российские агенты потратили около 200 млн евро на попытки купить голоса на президентских выборах и референдуме по ЕС в прошлом году.
Главные тезисы
- Россия потратила около 200 млн евро на подкуп избирателей Молдовы, что привело к дестабилизации политической ситуации в стране.
- Илан Шор, пророссийский олигарх, стоял у руля усилий по подкупу избирателей в Молдове.
- Действия российских агентов были осуждены молдавским премьер-министром Дорином Речаном как вмешательство во внутренние дела страны.
Россия потратила 200 млн евро на подкуп избирателей Молдовы
Эти комментарии появились в тот день, когда Британия ввела санкции против пророссийской неправительственной организации "Евразия", назвав ее ответственной за попытки фальсификации референдума в Молдове и дестабилизации демократии в стране.
Молдавские правоохранительные органы заявили, что усилиями по подкупу избирателей руководил беглый пророссийский олигарх Илан Шор и его сторонники.
Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что подсанкционная сеть "Евразия" находится под управлением Шора.
Напомним, Санду переизбралась на второй срок с преимуществом более чем в 10 процентных пунктов над выдвиженцем пророссийской Партии социалистов Александром Стояногло.
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