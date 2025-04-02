Россия потратила 200 млн евро на подкуп избирателей Молдовы — что известно

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил 2 апреля, что российские агенты потратили около 200 млн евро на попытки купить голоса на президентских выборах и референдуме по ЕС в прошлом году.

Россия потратила 200 млн евро на подкуп избирателей Молдовы

Эти комментарии появились в тот день, когда Британия ввела санкции против пророссийской неправительственной организации "Евразия", назвав ее ответственной за попытки фальсификации референдума в Молдове и дестабилизации демократии в стране.

Агенты Кремля начали массовую кампанию по подкупу избирателей, потратив около 200 млн евро — почти 1% ВВП Молдовы — с целью дестабилизации нашей страны. Дорин Речан Премьер-министр Молдовы

Молдавские правоохранительные органы заявили, что усилиями по подкупу избирателей руководил беглый пророссийский олигарх Илан Шор и его сторонники.

Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что подсанкционная сеть "Евразия" находится под управлением Шора.

Напомним, Санду переизбралась на второй срок с преимуществом более чем в 10 процентных пунктов над выдвиженцем пророссийской Партии социалистов Александром Стояногло.