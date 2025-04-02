Россия потратила 200 млн евро на подкуп избирателей Молдовы — что известно
Категория
Политика
Дата публикации

Россия потратила 200 млн евро на подкуп избирателей Молдовы — что известно

Молдова
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Источник:  Reuters

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил 2 апреля, что российские агенты потратили около 200 млн евро на попытки купить голоса на президентских выборах и референдуме по ЕС в прошлом году.

Главные тезисы

  • Россия потратила около 200 млн евро на подкуп избирателей Молдовы, что привело к дестабилизации политической ситуации в стране.
  • Илан Шор, пророссийский олигарх, стоял у руля усилий по подкупу избирателей в Молдове.
  • Действия российских агентов были осуждены молдавским премьер-министром Дорином Речаном как вмешательство во внутренние дела страны.

Россия потратила 200 млн евро на подкуп избирателей Молдовы

Эти комментарии появились в тот день, когда Британия ввела санкции против пророссийской неправительственной организации "Евразия", назвав ее ответственной за попытки фальсификации референдума в Молдове и дестабилизации демократии в стране.

Агенты Кремля начали массовую кампанию по подкупу избирателей, потратив около 200 млн евро — почти 1% ВВП Молдовы — с целью дестабилизации нашей страны.

Дорин Речан

Дорин Речан

Премьер-министр Молдовы

Молдавские правоохранительные органы заявили, что усилиями по подкупу избирателей руководил беглый пророссийский олигарх Илан Шор и его сторонники.

Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что подсанкционная сеть "Евразия" находится под управлением Шора.

Напомним, Санду переизбралась на второй срок с преимуществом более чем в 10 процентных пунктов над выдвиженцем пророссийской Партии социалистов Александром Стояногло.

Она победила в основном благодаря мощной поддержке диаспоры. Подсчет голосов внутри Молдовы подтвердил, что без учета зарубежных избирателей победил бы Стояногло.

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