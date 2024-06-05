Росія вивела з ладу або захопила понад 50% електростанцій України — FT

Згідно з даними видання Financial Times, найближчі місяці мешканцям України доведеться проводити без світла більшу частину дня. До такої критичної ситуації призвели регулярні атаки та удари з боку Росії.

Українські електростанції стали однієї з головних цілей для РФ

Західні журналісти звертають увагу на те, що внутрішнє виробництво електроенергії в Україні на тлі регулярних атак ворога впало майже втричі.

Якщо до початку повномасштабного вторгнення РФ воно сягало близько 55 гігават електроенергії та було одним з найбільших у Європі, то наразі впало нижче 20 ГВт.

Ситуація стає дедалі критичнішою, враховуючи той факт, що країна-агресорка вивела з ладу або захопила понад 50% електростанцій України.

Українські енергетичні компанії почали оголошувати загальнонаціональні відключення. Окрім того, вони не лише намагаються усунути пошкодження, а також активно шукають альтернативні джерела постачання електроенергії.

Міністр енергетики України Герман Галущенко не приховує той факт, остання масована атака Росії, яка відбулась 1 червня, мала жахливі наслідки для енергетичних об'єктів у 5 регіонах.

Ситуація в енергетиці може значно погіршитися

Як вдалося дізнатися Financial Times, під останні удари Росії потрапили насосні установки для підземного зберігання природного газу.

Як відомо, саме вони використовуються клієнтами з ЄС.

Попри те, що вказані насоси можна легко замінити, напади підкреслюють занепокоєння щодо безпеки постачання газу взимку — як для внутрішнього споживання, так і для експорту до блоку, — пояснює видання. Поширити

Окрім того, від своїх інсайдерів в Україні журналісти з’ясували, що внаслідок обстрілу з боку РФ, який відбувся 31 травня, було втрачено 1,2 ГВт електроенергії, а інфраструктура, важлива для транспортування газу з підземних сховищ на заході України, була серйозно пошкоджена.