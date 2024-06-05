Россия вывела из строя или захватила более 50% электростанций Украины — FT

Согласно данным издания Financial Times, в ближайшие месяцы жителям Украины придется проводить без света большую часть дня. К столь критической ситуации привели регулярные атаки и удары со стороны России.
Главные тезисы
- Украина столкнулась с энергетическим кризисом из-за повреждений электростанций и инфраструктуры для транспортировки газа, что вызвало необходимость проведения общенациональных отключений.
- Регулярные удары России по насосным установкам для хранения газа поднимают вопрос безопасности поставок газа зимой как для внутреннего потребления, так и для экспорта.
- Украинцам приходится искать альтернативные источники электроэнергии и привыкать к новой реальности “в темноте” из-за нарушений энергетической инфраструктуры.
Украинские электростанции стали одной из главных целей для РФ
Западные журналисты обращают внимание на то, что внутреннее производство электроэнергии в Украине на фоне регулярных атак врага упало почти втрое.
Если до начала полномасштабного вторжения РФ оно достигало около 55 гигаватт электроэнергии и было одним из крупнейших в Европе, то сейчас упало ниже 20 ГВт.
Ситуация становится все более критичной, учитывая тот факт, что страна-агрессорка вывела из строя или захватила более 50% электростанций Украины
Украинские энергетические компании начали объявлять общенациональные отключения. Кроме того, они не только пытаются устранить повреждения, но и активно ищут альтернативные источники поставок электроэнергии.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко не скрывает тот факт, что последняя массированная атака России, которая произошла 1 июня, имела ужасающие последствия для энергетических объектов в 5 регионах.
Ситуация в энергетике может значительно ухудшиться
Как удалось узнать Financial Times, во время последних атак Россия попала в насосные установки для подземного хранения природного газа.
Как известно, именно они используются клиентами из ЕС.
Кроме того, от своих инсайдеров в Украине журналисты выяснили, что в результате обстрела со стороны РФ 31 мая было потеряно 1,2 ГВт электроэнергии, а инфраструктура, которая важна для транспортировки газа из подземных хранилищ на западе Украины, была серьезно повреждена.
Вполне возможно, как отметили анонимные источники, украинцам нужно привыкать к новой жизни "в темноте".
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