Россия вывела из строя или захватила более 50% электростанций Украины — FT

Согласно данным издания Financial Times, в ближайшие месяцы жителям Украины придется проводить без света большую часть дня. К столь критической ситуации привели регулярные атаки и удары со стороны России.

Украинские электростанции стали одной из главных целей для РФ

Западные журналисты обращают внимание на то, что внутреннее производство электроэнергии в Украине на фоне регулярных атак врага упало почти втрое.

Если до начала полномасштабного вторжения РФ оно достигало около 55 гигаватт электроэнергии и было одним из крупнейших в Европе, то сейчас упало ниже 20 ГВт.

Ситуация становится все более критичной, учитывая тот факт, что страна-агрессорка вывела из строя или захватила более 50% электростанций Украины

Украинские энергетические компании начали объявлять общенациональные отключения. Кроме того, они не только пытаются устранить повреждения, но и активно ищут альтернативные источники поставок электроэнергии.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко не скрывает тот факт, что последняя массированная атака России, которая произошла 1 июня, имела ужасающие последствия для энергетических объектов в 5 регионах.

Ситуация в энергетике может значительно ухудшиться

Как удалось узнать Financial Times, во время последних атак Россия попала в насосные установки для подземного хранения природного газа.

Как известно, именно они используются клиентами из ЕС.

Несмотря на то, что указанные насосы можно легко заменить, это является вызовом для безопасности поставок газа зимой — как для внутреннего потребления, так и для экспорта в блок, — пишет издание. Поделиться

Кроме того, от своих инсайдеров в Украине журналисты выяснили, что в результате обстрела со стороны РФ 31 мая было потеряно 1,2 ГВт электроэнергии, а инфраструктура, которая важна для транспортировки газа из подземных хранилищ на западе Украины, была серьезно повреждена.