Росія вивела з Придністров'я значну частину своїх військових — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що через війну проти України Росія була вимушена вивести з Придністров’я значну частину свого контингенту.
Головні тези:
- Росія вивела значну частину свого військового контингенту з Придністров'я через війну проти України.
- Президент Зеленський зазначив, що раніше у Придністров'ї перебувало 5,5-6 тисяч російських військових.
- Зараз у Придністров'ї залишилося менше військових, які в основному охороняють склади зі зброєю.
Військові РФ частково пішли з Придністров'я через війну Росії проти України
Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції.
Він відзначив, що раніше контингент у Придністров’ї налічував 5,5-6 тисяч осіб.
Залишилося набагато менше. В основному, вони охороняють склади зі зброєю, — сказав Президент.
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