Росія вивела з Придністров'я значну частину своїх військових — Зеленський
Категорія
Світ
Дата публікації

Росія вивела з Придністров'я значну частину своїх військових — Зеленський

Молдова
Джерело:  Укрінформ

Президент Володимир Зеленський заявив, що через війну проти України Росія була вимушена вивести з Придністров’я значну частину свого контингенту.

Головні тези:

  • Росія вивела значну частину свого військового контингенту з Придністров'я через війну проти України.
  • Президент Зеленський зазначив, що раніше у Придністров'ї перебувало 5,5-6 тисяч російських військових.
  • Зараз у Придністров'ї залишилося менше військових, які в основному охороняють склади зі зброєю.

Військові РФ частково пішли з Придністров'я через війну Росії проти України

Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції.

Ви знаєте, що частина Молдови знаходиться під сепаратистами, якщо так можна сказати, під контролем Росії, у будь-якому разі. Контингенту там на сьогодні залишилось, ми вважаємо, десь 2,5 тисячі. Якщо чесно, я вважаю, що рускіх залишилося тисячу-півтори. Кілька тисяч під час війни вони вивели.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Він відзначив, що раніше контингент у Придністров’ї налічував 5,5-6 тисяч осіб.

Залишилося набагато менше. В основному, вони охороняють склади зі зброєю, — сказав Президент.

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