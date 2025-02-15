Росія вивела з Придністров'я значну частину своїх військових — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що через війну проти України Росія була вимушена вивести з Придністров’я значну частину свого контингенту.

Військові РФ частково пішли з Придністров'я через війну Росії проти України

Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції.

Ви знаєте, що частина Молдови знаходиться під сепаратистами, якщо так можна сказати, під контролем Росії, у будь-якому разі. Контингенту там на сьогодні залишилось, ми вважаємо, десь 2,5 тисячі. Якщо чесно, я вважаю, що рускіх залишилося тисячу-півтори. Кілька тисяч під час війни вони вивели. Володимир Зеленський Президент України

Він відзначив, що раніше контингент у Придністров’ї налічував 5,5-6 тисяч осіб.