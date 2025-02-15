Россия вывела из Приднестровья значительную часть своих военных — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что из-за войны войны против Украины Россия была вынуждена вывести из Приднестровья значительную часть своего контингента.
Главные тезисы
- Россия вывела значительную часть своих военных из Приднестровья из-за войны против Украины по заявлению президента Зеленского.
- Согласно украинскому лидеру, ранее в Приднестровье находилось до 6 тысяч российских военных, но сейчас их количество значительно уменьшилось.
- Оставшиеся в Приднестровье российские военные в основном занимаются охраной складов с оружием по словам Зеленского.
Военные РФ частично ушли из Приднестровья из-за войны России против Украины
Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции безопасности.
Он отметил, что ранее контингент в Приднестровье насчитывал 5,5-6 тысяч человек.
Осталось гораздо меньше. В основном они охраняют склады с оружием, — сказал Президент.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-