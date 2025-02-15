Россия вывела из Приднестровья значительную часть своих военных — Зеленский
Категория
Мир
Дата публикации

Россия вывела из Приднестровья значительную часть своих военных — Зеленский

оккупанты
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Источник:  Укринформ

Президент Владимир Зеленский заявил, что из-за войны войны против Украины Россия была вынуждена вывести из Приднестровья значительную часть своего контингента.

Главные тезисы

  • Россия вывела значительную часть своих военных из Приднестровья из-за войны против Украины по заявлению президента Зеленского.
  • Согласно украинскому лидеру, ранее в Приднестровье находилось до 6 тысяч российских военных, но сейчас их количество значительно уменьшилось.
  • Оставшиеся в Приднестровье российские военные в основном занимаются охраной складов с оружием по словам Зеленского.

Военные РФ частично ушли из Приднестровья из-за войны России против Украины

Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции безопасности.

Вы знаете, что часть Молдовы находится под сепаратистами, если можно так сказать, под контролем России, в любом случае. Контингента там сегодня осталось, мы считаем, где-то 2,5 тысячи. Если честно, я считаю, что русских осталось тысячу-полторы. Несколько тысяч в войну они вывели.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Он отметил, что ранее контингент в Приднестровье насчитывал 5,5-6 тысяч человек.

Осталось гораздо меньше. В основном они охраняют склады с оружием, — сказал Президент.

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