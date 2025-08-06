Україна оцінює обсяг зерна, вкраденого Москвою з 2022 року, у 15 млн тонн. Воно змішується з російським і йде на експорт.

Росія вкрала з ТОТ України 15 млн тонн зерна

Україна вважає, що все зерно, вироблене в чотирьох областях і Криму, окупованого Росією 2014 року, було вкрадене Москвою, і планує звернутися до своїх західних союзників із проханням запровадити санкції проти імпортерів цього зерна. Поширити

Київ заявляє, що його розвідслужби виявили, що українська пшениця змішується з російською в портах Чорного моря і відправляється на експорт.

З урахуванням цього сезону ми оцінюємо, що з початку повномасштабної війни Росія вкрала 15 мільйонів тонн українського зерна, — повідомив агентству Reuters заступник міністра економіки України Тарас Висоцький.

Україна вже закликала Європейський Союз запровадити санкції проти Бангладеш через закупівлі пшениці, яка надійшла з окупованих Росією регіонів, однак ЄС цього не зробив.

Європейська комісія не відповіла на запит Reuters про коментар.

Трейдери повідомили агентству Reuters, що відстежити походження пшениці після її змішування неможливо.

За даними міністерства сільського господарства РФ, торік Луганська, Донецька, Херсонська та Запорізька області, які Росія називає своїми "новими територіями", але на міжнародному рівні, як і раніше, визнаються українськими, поставили приблизно 3% врожаю зерна на Росію. Поширити

Без цього мізерний урожай у країні — зниження на 14% через погану погоду на півдні Росії — був би ще гіршим.

Російські офіційні особи не коментують правовий статус зерна, зібраного на "нових територіях". Росстат, а також провідні консалтингові компанії не включають врожай у регіонах у свої звіти, на відміну від мінсільгоспу.

В окупованій Луганській області планують зібрати близько 1 млн тонн зерна, переважно пшениці, і відправити частину врожаю на експорт. Минулого року зібрали всього 0,5 млн тонн. До окупації, у 2013 році, в регіоні було вироблено 1,3 млн тонн зерна, переважно пшениці.