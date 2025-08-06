Украина оценивает объем зерна, украденного Москвой с 2022 года, в 15 млн. тонн. Оно смешивается с русским и идет на экспорт.

Россия украла из ВОТ Украины 15 млн тонн зерна

Украина считает, что все зерно, произведенное в четырех областях и Крыму, оккупированное Россией в 2014 году, было украдено Москвой, и планирует обратиться к своим западным союзникам с просьбой ввести санкции против импортеров этого зерна. Поделиться

Киев заявляет, что его разведслужбы обнаружили, что украинская пшеница смешивается с русским в портах Черного моря и отправляется на экспорт.

С учетом этого сезона мы оцениваем, что с начала полномасштабной войны Россия украла 15 миллионов тонн украинского зерна, сообщил агентству Reuters заместитель министра экономики Украины Тарас Высоцкий.

Украина уже призвала Европейский Союз ввести санкции против Бангладеш из-за закупок пшеницы, поступившей из оккупированных Россией регионов, однако ЕС этого не сделал.

Европейская комиссия не ответила на запрос Reuters о комментарии.

Трейдеры сообщили агентству Reuters, что отследить происхождение пшеницы после ее смешивания невозможно.

По данным министерства сельского хозяйства РФ, в прошлом году Луганская, Донецкая, Херсонская и Запорожская области, которые Россия называет своими "новыми территориями", но на международном уровне по-прежнему признаются украинскими, поставили примерно 3% урожая зерна в Россию. Поделиться

Без этого мизерный урожай в стране — снижение на 14% из-за плохой погоды на юге России — был бы еще хуже.

Российские официальные лица не комментируют правовой статус зерна, собранного на "новых территориях". Росстат, а также ведущие консалтинговые компании не включают урожай в регионах в свои отчеты, в отличие от минсельхоза.

В оккупированной Луганской области планируют собрать около 1 млн. тонн зерна, преимущественно пшеницы, и отправить часть урожая на экспорт. В прошлом году собрали всего 0,5 млн. тонн. До оккупации, в 2013 году, в регионе было произведено 1,3 млн. тонн зерна, преимущественно пшеницы.