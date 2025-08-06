Россия украла из ВОТ Украины 15 млн тонн зерна в течение полномасштабной войны

Украина оценивает объем зерна, украденного Москвой с 2022 года, в 15 млн. тонн. Оно смешивается с русским и идет на экспорт.
Главные тезисы
- Украина обвиняет Россию в краже 15 млн тонн украинского зерна, что может серьезно повлиять на экономику страны.
- Киев планирует обратиться к западным союзникам с просьбой ввести санкции против импортеров украденного зерна.
- Российские официальные лица не комментируют правовой статус зерна, собранного на оккупированных территориях Украины.
Россия украла из ВОТ Украины 15 млн тонн зерна
Киев заявляет, что его разведслужбы обнаружили, что украинская пшеница смешивается с русским в портах Черного моря и отправляется на экспорт.
С учетом этого сезона мы оцениваем, что с начала полномасштабной войны Россия украла 15 миллионов тонн украинского зерна, сообщил агентству Reuters заместитель министра экономики Украины Тарас Высоцкий.
Украина уже призвала Европейский Союз ввести санкции против Бангладеш из-за закупок пшеницы, поступившей из оккупированных Россией регионов, однако ЕС этого не сделал.
Европейская комиссия не ответила на запрос Reuters о комментарии.
Трейдеры сообщили агентству Reuters, что отследить происхождение пшеницы после ее смешивания невозможно.
Без этого мизерный урожай в стране — снижение на 14% из-за плохой погоды на юге России — был бы еще хуже.
Российские официальные лица не комментируют правовой статус зерна, собранного на "новых территориях". Росстат, а также ведущие консалтинговые компании не включают урожай в регионах в свои отчеты, в отличие от минсельхоза.
В оккупированной Луганской области планируют собрать около 1 млн. тонн зерна, преимущественно пшеницы, и отправить часть урожая на экспорт. В прошлом году собрали всего 0,5 млн. тонн. До оккупации, в 2013 году, в регионе было произведено 1,3 млн. тонн зерна, преимущественно пшеницы.
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