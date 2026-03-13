Росія влаштувала істерику послам Франції та Британії через "бавовну" у Брянську

Міністерство закордонних справ Росії цинічно висловило протест послам Франції та Великої Британії в Москві через удар по Брянську 10 березня. Тоді Збройні сили України атакували російський завод франко-британськими ракетами Storm Shadow.
Головні тези:
- Російське МЗС викликало французького та британського посла в Москві через удар по заводу у Брянську.
- Збройні сили України вдарили по російському заводу франко-британськими ракетами Storm Shadow, викликавши загибель та поранення серед працівників.
Росія звинувачує Францію та Британію в ударі по Брянську
10 березня Сили оборони ударили ракетами Storm Shadow по брянському заводу мікроелектроніки «Кремній Ел», який виготовляє системи управління ракет. У Росії заявляли, що внаслідок тієї атаки загинули 8 людей і понад 40 зазнали поранень.
МЗС Росії вимагає від Британії та Франції «публічно засудити» атаку на Брянськ, а відсутність реакції «вважатимуть солідаризацією з терористичними методами».
У разі подальшої співучасті Лондона і Парижа у військових злочинах київського режиму саме на ці європейські столиці ляже відповідальність за деструктивні наслідки збройного конфлікту та ескалацію напруженості, — цинічно додали в російському МЗС.
У Москві також кажуть, що обстріл Брянська розглядають, як «цілеспрямовану провокацію для підриву зусиль щодо мирних переговорів».
