Росія влаштувала істерику послам Франції та Британії через "бавовну" у Брянську
Міністерство закордонних справ Росії цинічно висловило протест послам Франції та Великої Британії в Москві через удар по Брянську 10 березня. Тоді Збройні сили України атакували російський завод франко-британськими ракетами Storm Shadow.

  • Російське МЗС викликало французького та британського посла в Москві через удар по заводу у Брянську.
  • Збройні сили України вдарили по російському заводу франко-британськими ракетами Storm Shadow, викликавши загибель та поранення серед працівників.

10 березня Сили оборони ударили ракетами Storm Shadow по брянському заводу мікроелектроніки «Кремній Ел», який виготовляє системи управління ракет. У Росії заявляли, що внаслідок тієї атаки загинули 8 людей і понад 40 зазнали поранень.

13 березня до МЗС РФ викликали послів Великої Британії і Франції, яким висловили «рішучий протест» через атаку по Брянську. У Росії кажуть, що цей обстріл «був би неможливий без залучення до його організації британських і французьких фахівців».

МЗС Росії вимагає від Британії та Франції «публічно засудити» атаку на Брянськ, а відсутність реакції «вважатимуть солідаризацією з терористичними методами».

У разі подальшої співучасті Лондона і Парижа у військових злочинах київського режиму саме на ці європейські столиці ляже відповідальність за деструктивні наслідки збройного конфлікту та ескалацію напруженості, — цинічно додали в російському МЗС.

У Москві також кажуть, що обстріл Брянська розглядають, як «цілеспрямовану провокацію для підриву зусиль щодо мирних переговорів».

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Британія передала Україні нову партію крилатих ракет Storm Shadow
Storm Shadow
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія готується до наступу на "пояс фортець" у Донецькій області
армія РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія не планує припиняти наступ на фронті — Сирський
Головнокомандувач ЗС України
Сирський

