Россия устроила истерику послам Франции и Британии из-за "бавовны" в Брянске
Источник:  online.ua

Министерство иностранных дел России цинично выразило протест послам Франции и Великобритании в Москве из-за удара по Брянску 10 марта. Тогда вооруженные силы Украины атаковали российский завод франко-британскими ракетами Storm Shadow.

Главные тезисы

  • Российское МИД выразило протест послам Франции и Британии из-за атаки на брянский завод 10 марта.
  • В результате удара франко-британскими ракетами Storm Shadow погибли 8 человек, а более 40 получили ранения среди работников завода.

Россия обвиняет Францию и Британию в ударе по Брянску

10 марта Силы обороны ударили ракетами Storm Shadow по брянскому заводу микроэлектроники «Кремной Эл», производящему системы управления ракет. В России заявляли, что в результате той атаки погибли 8 человек и более 40 получили ранения.

13 марта в МИД РФ вызвали послов Великобритании и Франции, которым выразили «решительный протест» из-за атаки по Брянску. В России говорят, что этот обстрел «был бы невозможен без привлечения к его организации британских и французских специалистов».

МИД России требует от Британии и Франции «публично осудить» атаку на Брянск, а отсутствие реакции «сочтут солидаризацией с террористическими методами».

В случае дальнейшего соучастия Лондона и Парижа в военных преступлениях киевского режима, именно на эти европейские столицы ляжет ответственность за деструктивные последствия вооруженного конфликта и эскалацию напряженности, — цинично добавили в российском МИД.

В Москве также говорят, что обстрел Брянска рассматривают как «целенаправленную провокацию для подрыва усилий по мирным переговорам».

