Росія впевнено набуває статусу "держави-банкрота" — висновки експертів

Українські експерти проаналізували заяви очільника Кремля Володимира Путіна, які він зробив під час щорічного виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ) щодо стану російської економіки та "стабільного майбутнього" для населення країни. За твердженням аналітиків, всупереч цій риториці, РФ набуває статусу "держави-банкрота".
Головні тези:
- РФ набуває статусу 'держави-банкрота' попри оптимістичні заяви Путіна та керівництва.
- Бюджетні доходи Росії скоротилися на 40%, а бюджетна діра перевищила 80 мільярдів доларів.
- Низький рівень іноземного капіталу в економіці свідчить про відсутність довіри до російської системи.
РФ набуває статусу "держави-банкрота"
Про це у коментарі Суспільному, опираючи на дані аналітиків, розповів уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.
За його словами, на цьому заході Путін традиційно говорить про "стабільне майбутнє" для населення РФ, а також про розширення можливостей через санкції та нові партнерства.
Також Власюк зауважив, що поки Путін критикує західні країни за дефіцит їхніх бюджетів, 71 із 85 регіонів РФ також завершили минулий рік із дефіцитом, який сукупно перевищив 34 мільярди доларів.
Путін заявляє, що санкції нібито відкрили для Росії "ширше поле для маневру" та створили нові партнерства. Проте найкращий індикатор довіри — це інвестиції. Сьогодні частка іноземного капіталу в Росії становить лише 0,01%. Це свідчить про те, що навіть потенційні партнери не поспішають вкладати гроші в російську економіку.
Також, спираючись на аналіз, уповноважений президента зазначив, що очільник Кремля говорить про нові можливості для бізнесу.
Одночасно із цим, продовжує посадовець, росіяни та бізнес дедалі частіше переходять на готівку, що свідчить про падіння довіри до фінансової системи.
На цьому тлі Центробанк РФ готується прибрати з ринку 11 регіональних банків, фінансові проблеми яких уже неможливо приховувати. До того ж сальдо зовнішньої торгівлі Росії за час повномасштабної війни скоротилося майже втричі — зі 337 до 125 мільярдів доларів. Найбільші російські експортери ("Лукойл", "Газпром", "Новатек", "Северсталь" — ред.) втрачають прибутки, а "Росатом" уже шукає додаткові 7 мільярдів доларів для завершення будівництва АЕС "Аккую" у Туреччині.
Тому, українські аналітики вважають, що головний контраст нинішнього ПМЕФ полягає в тому, що чим "оптимістичніше звучать заяви російського керівництва, тим гіршими стають економічні показники самої Росії".
У цьому контексті Власюк наголосив, що попри багаторічні спроби Кремля переконати світ, що санкції не працюють, саме санкційний тиск дедалі сильніше обмежує доступ російської економіки до інвестицій, технологій, фінансових ресурсів і ринків збуту.
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