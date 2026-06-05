Росія впевнено набуває статусу "держави-банкрота" — висновки експертів

Українські експерти проаналізували заяви очільника Кремля Володимира Путіна, які він зробив під час щорічного виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ) щодо стану російської економіки та "стабільного майбутнього" для населення країни. За твердженням аналітиків, всупереч цій риториці, РФ набуває статусу "держави-банкрота".

РФ набуває статусу "держави-банкрота"

Про це у коментарі Суспільному, опираючи на дані аналітиків, розповів уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

За його словами, на цьому заході Путін традиційно говорить про "стабільне майбутнє" для населення РФ, а також про розширення можливостей через санкції та нові партнерства.

Але якщо відкласти політичні гасла і подивитися на цифри, картина виглядає протилежною. Всупереч оптимістичній риториці керівництва РФ, Росія впевнено набуває статусу "держави-банкрота". Поки Кремль говорить про економічну стійкість, доходи російського бюджету впали на 40% порівняно з минулим роком, попри високі ціни на нафту. А бюджетна діра вже перевищила 80 мільярдів доларів. Поширити

Також Власюк зауважив, що поки Путін критикує західні країни за дефіцит їхніх бюджетів, 71 із 85 регіонів РФ також завершили минулий рік із дефіцитом, який сукупно перевищив 34 мільярди доларів.

Путін заявляє, що санкції нібито відкрили для Росії "ширше поле для маневру" та створили нові партнерства. Проте найкращий індикатор довіри — це інвестиції. Сьогодні частка іноземного капіталу в Росії становить лише 0,01%. Це свідчить про те, що навіть потенційні партнери не поспішають вкладати гроші в російську економіку.

Також, спираючись на аналіз, уповноважений президента зазначив, що очільник Кремля говорить про нові можливості для бізнесу.

Але понад 30% російських підприємців готуються згортати діяльність, ще близько 30% розглядають перехід у тінь. Причиною стали посилення податкового тиску та масштабні відключення інтернету. Індикатор бізнес-клімату вперше з 2022 року став від’ємним, а частка проблемних кредитів, які позичальники не можуть нормально обслуговувати, зросла до 12%. Поширити

Одночасно із цим, продовжує посадовець, росіяни та бізнес дедалі частіше переходять на готівку, що свідчить про падіння довіри до фінансової системи.

На цьому тлі Центробанк РФ готується прибрати з ринку 11 регіональних банків, фінансові проблеми яких уже неможливо приховувати. До того ж сальдо зовнішньої торгівлі Росії за час повномасштабної війни скоротилося майже втричі — зі 337 до 125 мільярдів доларів. Найбільші російські експортери ("Лукойл", "Газпром", "Новатек", "Северсталь" — ред.) втрачають прибутки, а "Росатом" уже шукає додаткові 7 мільярдів доларів для завершення будівництва АЕС "Аккую" у Туреччині.

Тому, українські аналітики вважають, що головний контраст нинішнього ПМЕФ полягає в тому, що чим "оптимістичніше звучать заяви російського керівництва, тим гіршими стають економічні показники самої Росії".

У цьому контексті Власюк наголосив, що попри багаторічні спроби Кремля переконати світ, що санкції не працюють, саме санкційний тиск дедалі сильніше обмежує доступ російської економіки до інвестицій, технологій, фінансових ресурсів і ринків збуту.