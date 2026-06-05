Россия уверенно приобретает статус "государства-банкрота" — заключения экспертов

Украинские эксперты проанализировали заявления главы Кремля Владимира Путина, сделанные им во время ежегодного выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) относительно состояния российской экономики и "стабильного будущего" для населения страны. По утверждению аналитиков, вопреки этой риторике, РФ приобретает статус "государства-банкрота".
Главные тезисы
- Бюджетные доходы России снизились на 40%, а бюджетная дыра превысила 80 миллиардов долларов, что указывает на серьезные финансовые проблемы.
- Низкий уровень иностранного капитала в российской экономике свидетельствует о доверительном кризисе и неспособности привлечь инвестиции.
РФ приобретает статус "государства-банкрота"
Об этом в комментарии Общественному, опираясь на данные аналитиков, рассказал уполномоченный президента по санкционной политике Владислав Власюк.
По его словам, на этом мероприятии Путин традиционно говорит о "стабильном будущем" для населения РФ, а также о расширении возможностей из-за санкций и новых партнерств.
Также Власюк отметил, что пока Путин критикует западные страны за дефицит их бюджетов, 71 из 85 регионов РФ также завершили прошлый год с дефицитом, совокупно превысившим 34 миллиарда долларов.
Путин заявляет, что санкции якобы открыли для России "более широкое поле для маневра" и создали новые партнерства. Однако лучший индикатор доверия — это инвестиции. Сегодня доля иностранного капитала в России составляет всего 0,01%. Это говорит о том, что даже потенциальные партнеры не спешат вкладывать деньги в российскую экономику.
Также, опираясь на анализ, уполномоченный президента отметил, что глава Кремля говорит о новых возможностях для бизнеса.
Одновременно с этим, продолжает чиновник, россияне и бизнес все чаще переходят на наличные деньги, что свидетельствует о падении доверия к финансовой системе.
На этом фоне Центробанк РФ готовится убрать с рынка 11 региональных банков, финансовые проблемы которых уже невозможно скрывать. К тому же, сальдо внешней торговли России за время полномасштабной войны сократилось почти втрое — с 337 до 125 миллиардов долларов. Крупнейшие российские экспортеры ("Лукойл", "Газпром", "Новатек", "Северсталь" — ред.) теряют прибыль, а "Росатом" уже ищет дополнительные 7 миллиардов долларов для завершения строительства АЭС "Аккую" в Турции.
Поэтому украинские аналитики считают, что главный контраст нынешнего ПМЭФ состоит в том, что чем "оптимистичнее звучат заявления российского руководства, тем хуже становятся экономические показатели самой России".
В этом контексте Власюк подчеркнул, что, несмотря на многолетние попытки Кремля убедить мир, что санкции не работают, именно санкционное давление все сильнее ограничивает доступ российской экономики к инвестициям, технологиям, финансовым ресурсам и рынкам сбыта.
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