Россия уверенно приобретает статус "государства-банкрота" — заключения экспертов
Категория
Экономика
Дата публикации

Россия уверенно приобретает статус "государства-банкрота" — заключения экспертов

Путин
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Источник:  Суспільне

Украинские эксперты проанализировали заявления главы Кремля Владимира Путина, сделанные им во время ежегодного выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) относительно состояния российской экономики и "стабильного будущего" для населения страны. По утверждению аналитиков, вопреки этой риторике, РФ приобретает статус "государства-банкрота".

Главные тезисы

  • Бюджетные доходы России снизились на 40%, а бюджетная дыра превысила 80 миллиардов долларов, что указывает на серьезные финансовые проблемы.
  • Низкий уровень иностранного капитала в российской экономике свидетельствует о доверительном кризисе и неспособности привлечь инвестиции.

РФ приобретает статус "государства-банкрота"

Об этом в комментарии Общественному, опираясь на данные аналитиков, рассказал уполномоченный президента по санкционной политике Владислав Власюк.

По его словам, на этом мероприятии Путин традиционно говорит о "стабильном будущем" для населения РФ, а также о расширении возможностей из-за санкций и новых партнерств.

Но если отложить политические лозунги и посмотреть на цифры, картина выглядит противоположной. Вопреки оптимистической риторике руководства РФ, Россия уверенно приобретает статус "государства-банкрота". Пока Кремль говорит об экономической устойчивости, доходы российского бюджета упали на 40% по сравнению с прошлым годом, несмотря на высокие цены на нефть. А бюджетная дыра уже превысила 80 миллиардов долларов.

Также Власюк отметил, что пока Путин критикует западные страны за дефицит их бюджетов, 71 из 85 регионов РФ также завершили прошлый год с дефицитом, совокупно превысившим 34 миллиарда долларов.

Путин заявляет, что санкции якобы открыли для России "более широкое поле для маневра" и создали новые партнерства. Однако лучший индикатор доверия — это инвестиции. Сегодня доля иностранного капитала в России составляет всего 0,01%. Это говорит о том, что даже потенциальные партнеры не спешат вкладывать деньги в российскую экономику.

Также, опираясь на анализ, уполномоченный президента отметил, что глава Кремля говорит о новых возможностях для бизнеса.

Но более 30% русских бизнесменов готовятся сворачивать деятельность, еще около 30% разглядывают переход в тень. Причиной стали ужесточение налогового давления и масштабные отключения интернета. Индикатор бизнес-климата впервые с 2022 года стал отрицательным, а доля проблемных кредитов, заемщики не могут нормально обслуживать, выросла до 12%.

Одновременно с этим, продолжает чиновник, россияне и бизнес все чаще переходят на наличные деньги, что свидетельствует о падении доверия к финансовой системе.

На этом фоне Центробанк РФ готовится убрать с рынка 11 региональных банков, финансовые проблемы которых уже невозможно скрывать. К тому же, сальдо внешней торговли России за время полномасштабной войны сократилось почти втрое — с 337 до 125 миллиардов долларов. Крупнейшие российские экспортеры ("Лукойл", "Газпром", "Новатек", "Северсталь" — ред.) теряют прибыль, а "Росатом" уже ищет дополнительные 7 миллиардов долларов для завершения строительства АЭС "Аккую" в Турции.

Поэтому украинские аналитики считают, что главный контраст нынешнего ПМЭФ состоит в том, что чем "оптимистичнее звучат заявления российского руководства, тем хуже становятся экономические показатели самой России".

В этом контексте Власюк подчеркнул, что, несмотря на многолетние попытки Кремля убедить мир, что санкции не работают, именно санкционное давление все сильнее ограничивает доступ российской экономики к инвестициям, технологиям, финансовым ресурсам и рынкам сбыта.

Падение бюджетных доходов, сокращение внешней торговли, исчезновение иностранного капитала и ухудшение настроений бизнеса свидетельствуют о том, что санкции оказывают накопительный эффект и постепенно ослабляют экономическую основу российской военной машины.

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