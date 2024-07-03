Росія хоче таємно поховати українських підлітків Тіграна Оганнісяна і Микиту Ханганова

Окупаційна влада Бердянська планує таємне поховання вбитих українських підлітків Тіграна Оганнісяна та Микити Ханганова.
Головні тези:
- Окупаційна влада вважає убитих підлітків "терористами" та готується поховати їх без повідомлення рідних про час і місце поховання.
- Відомо, що українських підлітків Тіграна Оганнісяна та Микиту Ханганова застрелили російські снайпери в червні 2023 року у Бердянську.
- Українські правоохоронці порушили кримінальне провадження за фактом вбивства дітей, які були піддані тиску і катуванням окупантами.
- Європарламент вимагав припинити переслідування та дозволити українським підліткам виїхати на територію підконтрольної Україні, однак ця вимога не була виконана.
Росія хоче таємно поховати вбитих у Бердянську українських підлітків
Як розповів батько Тіграна Григорій Оганнісян, з убитих російськими силовиками підлітків окупаційна влада робить “терористів”.
За рік після вбивства їх терміново вирішили поховати у безіменній могилі. Зробити це збираються цілком таємно, не повідомивши рідних ані про час поховання, ані про місце.
Що відомо про вбивство Росією українських підлітків
Двох підлітків застрелили російські снайпери в червні 2023 року в Бердянську. Тіграну вистрелили в серце, а Микиті — в голову.
Перед тим окупанти пів року тиснули на підлітків, влаштовували обшуки. Оганнісяна викрадали та утримували в місцевій поліції, катували.
Російські окупанти звинувачували підлітків у тому, що вони нібито повалили опору на залізничну колію, чим могли заблокувати залізничне сполучення з містом. Також їм закидали напад на поліцейських.
До їхнього вбивства, 15 червня 2023 року, Європарламент ухвалив резолюцію з вимогою припинити переслідування українських підлітків Тіграна Оганнісяна та Микити Ханганова з окупованого Бердянська і дозволити їм виїхати на підконтрольну Україні територію.
Українські правоохоронці порушили кримінальне провадження за фактом вбивства дітей.
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