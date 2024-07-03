Россия хочет тайно похоронить украинских подростков Тиграна Оганнисяна и Никиту Ханганова

Оккупационные власти Бердянска планируют тайное захоронение убитых украинских подростков Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова.
Главные тезисы
- Убийство произошло в июне 2023 года в результате стрельбы российскими снайперами, после полугодового преследования и пыток со стороны оккупантов.
- Российские силовики обвиняли подростков в угрозе блокировки железнодорожного сообщения и нападениях на полицейских.
- Семьи убитых подростков не получили информацию о времени и месте захоронения, что вызвало возмущение международного сообщества.
- Украинские правоохранительные органы начали уголовное производство по факту убийства детей и требуют справедливого расследования.
Россия хочет тайно похоронить убитых в Бердянске украинских подростков
Как рассказал отец Тиграна Григорий Оганнисян, из убитых российскими силовиками подростков оккупационные власти делают "террористов".
Через год после убийства их срочно решили похоронить в безымянной могиле. Сделать это собираются совершенно тайно, не сообщив родным ни о времени захоронения, ни о месте.
Что известно об убийстве Россией украинских подростков
Двое подростков были застрелены российскими снайперами в июне 2023 года в Бердянске. Тиграна выстрелили в сердце, а Никите — в голову.
Перед тем оккупанты пол года давили на подростков, устраивали обыски. Оганнисяна похищали и содержали в местной полиции, пытали.
Российские оккупанты обвиняли подростков в том, что они якобы свергли опору на железнодорожный путь, чем могли заблокировать железнодорожное сообщение с городом. Также им обвиняли в нападении на полицейских.
До их убийства 15 июня 2023 года Европарламент принял резолюцию с требованием прекратить преследование украинских подростков Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова из оккупированного Бердянска и разрешить им выехать на подконтрольную Украине территорию.
Украинские правоохранители возбудили уголовное производство по факту убийства детей.
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