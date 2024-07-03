Россия хочет тайно похоронить украинских подростков Тиграна Оганнисяна и Никиту Ханганова

Россия хочет тайно похоронить убитых в Бердянске украинских подростков

Как рассказал отец Тиграна Григорий Оганнисян, из убитых российскими силовиками подростков оккупационные власти делают "террористов".

Через год после убийства их срочно решили похоронить в безымянной могиле. Сделать это собираются совершенно тайно, не сообщив родным ни о времени захоронения, ни о месте.

Тигран Оганнисян (фото — mipl.org.ua)

Никита Ханганов (фото — mipl.org.ua)

Что известно об убийстве Россией украинских подростков

Двое подростков были застрелены российскими снайперами в июне 2023 года в Бердянске. Тиграна выстрелили в сердце, а Никите — в голову.

Перед тем оккупанты пол года давили на подростков, устраивали обыски. Оганнисяна похищали и содержали в местной полиции, пытали.

Российские оккупанты обвиняли подростков в том, что они якобы свергли опору на железнодорожный путь, чем могли заблокировать железнодорожное сообщение с городом. Также им обвиняли в нападении на полицейских.

До их убийства 15 июня 2023 года Европарламент принял резолюцию с требованием прекратить преследование украинских подростков Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова из оккупированного Бердянска и разрешить им выехать на подконтрольную Украине территорию.

Украинские правоохранители возбудили уголовное производство по факту убийства детей.