Россия хочет тайно похоронить украинских подростков Тиграна Оганнисяна и Никиту Ханганова
Категория
Украина
Дата публикации

Россия хочет тайно похоронить украинских подростков Тиграна Оганнисяна и Никиту Ханганова

Россия хочет тайно похоронить украинских подростков Тиграна Оганнисяна и Никиту Ханганова
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Источник:  online.ua

Оккупационные власти Бердянска планируют тайное захоронение убитых украинских подростков Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова.

Главные тезисы

 

  • Убийство произошло в июне 2023 года в результате стрельбы российскими снайперами, после полугодового преследования и пыток со стороны оккупантов.
  • Российские силовики обвиняли подростков в угрозе блокировки железнодорожного сообщения и нападениях на полицейских.
  • Семьи убитых подростков не получили информацию о времени и месте захоронения, что вызвало возмущение международного сообщества.
  • Украинские правоохранительные органы начали уголовное производство по факту убийства детей и требуют справедливого расследования.

Россия хочет тайно похоронить убитых в Бердянске украинских подростков

Как рассказал отец Тиграна Григорий Оганнисян, из убитых российскими силовиками подростков оккупационные власти делают "террористов".

Через год после убийства их срочно решили похоронить в безымянной могиле. Сделать это собираются совершенно тайно, не сообщив родным ни о времени захоронения, ни о месте.

Тигран Оганнисян (фото — mipl.org.ua)
Никита Ханганов (фото — mipl.org.ua)

Что известно об убийстве Россией украинских подростков

Двое подростков были застрелены российскими снайперами в июне 2023 года в Бердянске. Тиграна выстрелили в сердце, а Никите — в голову.

Перед тем оккупанты пол года давили на подростков, устраивали обыски. Оганнисяна похищали и содержали в местной полиции, пытали.

Российские оккупанты обвиняли подростков в том, что они якобы свергли опору на железнодорожный путь, чем могли заблокировать железнодорожное сообщение с городом. Также им обвиняли в нападении на полицейских.

До их убийства 15 июня 2023 года Европарламент принял резолюцию с требованием прекратить преследование украинских подростков Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова из оккупированного Бердянска и разрешить им выехать на подконтрольную Украине территорию.

Украинские правоохранители возбудили уголовное производство по факту убийства детей.

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