Глава Держдуми РФ 'ячеслав Володін заявив, що російський парламент та Рада Федерації 21 лютого планують одночасно ухвалити рішення щодо припинення членства Росії в Парламентській асамблеї ОБСЄ.

Що відомо про вихід РФ з ПА ОБСЄ

Зокрема, глава Держдуми країни-терориста назвав ПА ОБСЄ абсолютно несамостійною організацією, яка, за його словами, повністю підконтрольна США.

Найгірше в цій ситуації, що ми ще гроші платимо, причому одні з найбільших платників, тому треба виходити, припиняти перераховувати кошти, - заявляє Володін. Поширити

Парламентська асамблея об'єднує 57 держав-членів Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Організацію створили 1991 року для контролю за виконанням цілей ОБСЄ, розроблення та реалізації механізмів із запобігання та розв'язання конфліктів і сприяння зміцненню та консолідації демократичних інститутів у державах-учасницях ОБСЄ.

ПА ОБСЄ — один з центральних інститутів ОБСЄ, що відіграє важливу роль у процесі вирішення завдань всієї Організації. Штаб-квартира знаходиться у Копенгагені, Данія.

Що відомо про останні провокації Росії в ОБСЄ

Як уже згадувалося раніше, країна-агресорка протягом багатьох місяців перешкоджала повноцінній роботі ОБСЄ, передусім виступаючи проти обрання Естонії головуючою у 2024 році державою.

Ба більше, скандальний глава МЗС РФ Сергій Лавров навіть погрожував, щоб остаточно заблокує діяльність організації.

Враховуючи той факт, що в ОБСЄ всі рішення мають ухвалюватись консенсусом, через погрози Кремля інші країни змушені були піти на поступки й підтримали нейтральну Мальту, на яку РФ уже погодилась.