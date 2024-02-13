Глава Госдумы РФ ячеслав Володин заявил, что российский парламент и Совет Федерации 21 февраля планируют одновременно принять решение о прекращении членства России в Парламентской ассамблее ОБСЕ.

Что известно о выходе РФ из ПА ОБСЕ

В частности, глава Госдумы страны-террориста назвал ПА ОБСЕ абсолютно несамостоятельной организацией, которая, по его словам, полностью подконтрольна США.

Хуже всего в этой ситуации, что мы еще деньги платим, причем одни из самых больших плательщиков, поэтому нужно выходить, прекращать перечислять средства, - заявляет Володин. Поделиться

Парламентская ассамблея объединяет 57 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Организацию создали в 1991 году для контроля за выполнением целей ОБСЕ, разработки и реализации механизмов по предотвращению и разрешению конфликтов и содействию укреплению и консолидации демократических институтов в государствах-участниках ОБСЕ.

ПА ОБСЕ – один из центральных институтов ОБСЕ, играющий важную роль в процессе решения задач всей Организации. Штаб-квартира находится в Копенгагене, Дания.

Что известно о последних провокациях России в ОБСЕ

Как уже упоминалось ранее, страна-агрессорка на протяжении многих месяцев препятствовала полноценной работе ОБСЕ, прежде всего выступая против избрания Эстонии председательствующим в 2024 году государством.

Более того, скандальный глава МИД РФ Сергей Лавров даже угрожал, чтобы окончательно заблокирует деятельность организации.

Учитывая тот факт, что в ОБСЕ все решения должны быть приняты консенсусом, из-за угроз Кремля другие страны вынуждены были пойти на уступки и поддержали нейтральную Мальту, на которую РФ уже согласилась.