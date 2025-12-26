Росія закрила справу щодо авіатрощі літака AZAL — Азербайджан обурений
Росія закрила справу щодо авіатрощі літака AZAL — Азербайджан обурений

Джерело:  online.ua

Росія припинила розслідування справи про катастрофу літака AZAL. Голова МЗС Азербайджану Байрамов заявив, що Баку очікує виконання Росією своїх зобов'язань у зв'язку з цим інцидентом

Головні тези:

  • Росія закрила розслідування справи про катастрофу літака AZAL, що спричинило обурення в Азербайджані.
  • Міністр закордонних справ Азербайджану наголосив на необхідності виконання Росією зобов'язань у зв'язку з авіакатастрофою.
  • Президент Азербайджану поклав провину за інцидент на представників РФ, розкривши спроби приховати обставини катастрофи літака.

Росія закрила справу щодо авіатрощі літака AZAL: що далі

Росія припинила розслідування справи про катастрофу літака AZAL, що викликає у Баку серйозні питання. Про це заявив міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов.

Очільник МЗС Азербайджану розповів журналістам, що Слідчий комітет Росії надіслав до Азербайджану лист за підсумками розслідування авіакатастрофи, зміст якого викликав подив.

У листі вказувалося, що кримінальну справу вже припинено. Безумовно, такий крок викликає у нас дуже серйозні питання.

Міністр наголосив, що Азербайджан очікує виконання Росією своїх зобов'язань у зв'язку з цим інцидентом. Він нагадав, що Москва визнала факт ураження літака, а також пообіцяла виплатити компенсації.

Це була важлива заява. Ми очікуємо, що цей процес буде доведено до кінця.

Катастрофа літака Embraer 190 "Азербайджанських авіаліній" (AZAL) сталася 25 грудня 2024 року. Він виконував рейс J2-8243 Баку-Грозний і зазнав аварії за 3 км від Актау в Казахстані.

На початку 2025 року президент Азербайджану Ільхам Алієв поклав провину за інцидент на представників РФ. Також він викрив російську владу у спробах приховати обставини катастрофи літака.

Reuters, посилаючись на джерело в уряді Азербайджану, писало, що літак збили з російського зенітно-ракетного комплексу "Панцир-С". Журналістам розповіли, що з літака, який розбився в Казахстані, вилучили фрагмент російської ракети.

