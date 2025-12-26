Россия закрыла дело насчет авиакатастрофы самолета AZAL — Азербайджан возмущен

Россия приостановила расследование дела о крушении самолета AZAL. Глава МИД Азербайджана Байрамов заявил, что Баку ожидает выполнения Россией своих обязательств в связи с этим инцидентом.

Россия закрыла дело насчет авиакатастрофы самолета AZAL: что дальше

Россия прекратила расследование дела о крушении самолета AZAL, вызывающего у Баку серьезные вопросы. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Глава МИД Азербайджана рассказал журналистам, что Следственный комитет России направил в Азербайджан письмо по итогам расследования авиакатастрофы, содержание которого вызвало удивление.

В письме указывалось, что уголовное дело уже прекращено. Безусловно, такой шаг вызывает очень серьезные вопросы. Поделиться

Министр подчеркнул, что Азербайджан ожидает выполнения Россией своих обязательств в связи с этим инцидентом. Он напомнил, что Москва сочла факт поражения самолета, а также пообещала выплатить компенсации.

Это было важное заявление. Мы ожидаем, что этот процесс будет доведен до конца.

Катастрофа самолета Embraer 190 "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) произошла 25 декабря 2024 года. Он выполнял рейс J2-8243 Баку-Грозный и потерпел крушение в 3 км от Актау в Казахстане.

В начале 2025 г. президент Азербайджана Ильхам Алиев возложил вину за инцидент на представителей РФ. Также он разоблачил российские власти в попытках скрыть обстоятельства крушения самолета.

Reuters, ссылаясь на источник в правительстве Азербайджана, писало, что самолет был сбит с российского зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С". Журналистам рассказали, что из разбившегося в Казахстане самолета изъяли фрагмент российской ракеты.