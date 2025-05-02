Росія заманює молодих жінок з Африки працювати на виробництві шахедів

Росія розгорнула на Африканському континенті масштабну програму з вербування молодих жінок на роботу до Татарстану — на збір ударних безпілотників, які використовуються для атак на Україну.
Головні тези:
- Росія вербує молодих африканок для роботи на виробництві безпілотників у Татарстані, обіцяючи навчання та високу оплату.
- Програма працевлаштування може наражати жінок на ризики, змушуючи працювати в умовах, що наближені до зони бойових дій.
- Згідно з розслідуванням, реальні умови праці віддаляються від обіцянок в рекламі, примушуючи жінок працювати за менші гроші у небезпечних умовах.
Росія вербує африканок для роботи на заводі з виробництва БпЛА
РФ розвиває глобальну програму співробітництва в Африці, місцевим жителькам обіцяють навчання та роботу в особливій економічній зоні "Алабуга".
Старший репортер подкасту Ентоні Сгуаззін розбирався, чи відповідають заяви про програму дійсності.
За даними видання, замість того, щоб надавати реальні можливості працевлаштування, програма може наражати молодих африканок на ризик — аж до роботи в умовах, наближених до зони бойових дій.
Журналісти зазначають, що молоді африканські жінки стають мішенню для неохайних "роботодавців" із РФ. Зокрема, у Татарстані їх змушують працювати на заводі з виробництва безпілотників (і, можливо, інших боєприпасів) у виснажливих, небезпечних умовах та за набагато менші гроші, ніж обіцяли.
Для потенційних робітниць проводять ярмарки вакансій, одна з яких була, наприклад, у Ботсвані. Там рекламували низку вакансій — пропонують роботу та навчання у сферах готельного та ремонтного бізнесу.
Учасниць "спеціальної програми" агітують за цілком пристойні гроші (понад 800 доларів на місяць), набирають жінок віком від 18 до 22 років.
За словами розслідувача, є свідчення людей, які повернулися після участі у "проєкті". Вони стверджують, що не дочекалися виконання обіцянок, проте їх примушували працювати на шкідливих виробництвах.
Як зазначається, є обґрунтовані підозри, що "продукція", до виготовлення якої залучають африканців, використовується РФ на війні проти України. Таким чином, іноземні "фахівці" ще й наражаються на небезпеку через атаки ЗСУ, для яких військові заводи країни-агресора — законна ціль. Ймовірно, "набір персоналу" в Африці здійснюється у зв'язку з потребами російського ринку праці, що зросли, пов'язаних з так званою "СВО".
За даними західних медіа, Інтерпол у Ботсвані розпочав розслідування щодо програми Alabuga Start, яка спеціалізується на наборі персоналу, що обіцяє молодим африканським жінкам роботу та навчання. Але насправді вона пов'язана з торгівлею людьми та виробництвом військових безпілотників. Програма діє у "особливій економічній зоні" Росії "Алабуга" у Татарстані.
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