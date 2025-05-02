Росія заманює молодих жінок з Африки працювати на виробництві шахедів

Росія розгорнула на Африканському континенті масштабну програму з вербування молодих жінок на роботу до Татарстану — на збір ударних безпілотників, які використовуються для атак на Україну.

Росія вербує африканок для роботи на заводі з виробництва БпЛА

РФ розвиває глобальну програму співробітництва в Африці, місцевим жителькам обіцяють навчання та роботу в особливій економічній зоні "Алабуга".

Йдеться, що на листівках та рекламних матеріалах зображені усміхнені молоді африканки, які працюють техніками та офіціантками. Однак, як повідомляють медіа, реальність життя та праці в "Алабузі" виявляється набагато похмурішою, ніж це подається в рекламі. Поширити

Старший репортер подкасту Ентоні Сгуаззін розбирався, чи відповідають заяви про програму дійсності.

За даними видання, замість того, щоб надавати реальні можливості працевлаштування, програма може наражати молодих африканок на ризик — аж до роботи в умовах, наближених до зони бойових дій.

Журналісти зазначають, що молоді африканські жінки стають мішенню для неохайних "роботодавців" із РФ. Зокрема, у Татарстані їх змушують працювати на заводі з виробництва безпілотників (і, можливо, інших боєприпасів) у виснажливих, небезпечних умовах та за набагато менші гроші, ніж обіцяли.

Для потенційних робітниць проводять ярмарки вакансій, одна з яких була, наприклад, у Ботсвані. Там рекламували низку вакансій — пропонують роботу та навчання у сферах готельного та ремонтного бізнесу.

Учасниць "спеціальної програми" агітують за цілком пристойні гроші (понад 800 доларів на місяць), набирають жінок віком від 18 до 22 років.

Зазначається, що у 2025 році "роботодавці" планують заманити до РФ тисячі жінок з Уганди, Руанди, Кенії, Південного Судану, Нігерії та інших африканських країн. Їх приваблюють високооплачуваною роботою в Росії та Європі. Поширити

За словами розслідувача, є свідчення людей, які повернулися після участі у "проєкті". Вони стверджують, що не дочекалися виконання обіцянок, проте їх примушували працювати на шкідливих виробництвах.

Як зазначається, є обґрунтовані підозри, що "продукція", до виготовлення якої залучають африканців, використовується РФ на війні проти України. Таким чином, іноземні "фахівці" ще й наражаються на небезпеку через атаки ЗСУ, для яких військові заводи країни-агресора — законна ціль. Ймовірно, "набір персоналу" в Африці здійснюється у зв'язку з потребами російського ринку праці, що зросли, пов'язаних з так званою "СВО".

За даними західних медіа, Інтерпол у Ботсвані розпочав розслідування щодо програми Alabuga Start, яка спеціалізується на наборі персоналу, що обіцяє молодим африканським жінкам роботу та навчання. Але насправді вона пов'язана з торгівлею людьми та виробництвом військових безпілотників. Програма діє у "особливій економічній зоні" Росії "Алабуга" у Татарстані.