Дрони атакували завод з виробництва "Шахедів" у Татарстані — відео
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Дрони атакували завод з виробництва "Шахедів" у Татарстані — відео

На території Татарстану гримить “бавовна”
Джерело:  online.ua

23 квітня у російському місті Єлабуга під удар безпілотників потрапив завод з виробництва "Шахедів" ("Герань-2"). Що важливо розуміти, він розташований в особливій економічній зоні "Алабуга".

Головні тези:

  • На тлі повітряного нападу були обмежені роботи аеропортів Казані та Нижньокамська.
  • Це не перший випадок атаки дронів на “Алабугу”, минулий раз це сталося у квітні 2024 року.

На території Татарстану гримить “бавовна”

Факт атаки підтвердили одразу декілька опозиційних медіа.

Згідно з останніми даними, над містом російська протиповітряна оборона змогла знищити щонайменше чотири БпЛА.

За словами мера міста Рустем Нурієв, в результаті атаки жертв і постраждалих немає.

З окремою заявою з цього приводу виступило Міноборони РФ. У російському оборонному відомстві стверджують, що засоби ППО знищили безпілотний літальний апарат літакового типу на території Єлабузького району. Руйнувань, мовляв, немає.

Варто також зазначати, що на тлі атаки дронів свою роботу обмежували аеропорти Казані та Нижньокамська. Згодом обмеження скасували.

Особлива економічної зони "Алабуга" розташована в Татарстані за 10 кілометрів від міста Єлабуга.

Що важливо розуміти, востаннє на "Алабугу" здійснили атаку рік тому.

Це був перший випадок, коли українські дрони пролетіли понад 1200 кілометрів до цілі.

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