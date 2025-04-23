Дроны атаковали завод по производству "Шахедов" в Татарстане — видео

23 апреля в российском городе Елабуга под удар беспилотников попал завод по производству "Шахедов" ("Герань-2"). Что важно понимать, он расположен в особой экономической зоне "Алабуга".

На территории Татарстана гремит "бавовна"

Факт атаки подтвердили сразу несколько оппозиционных медиа.

Согласно последним данным, над городом российская противовоздушная оборона смогла уничтожить по меньшей мере четыре БПЛА.

По словам мэра города Рустема Нуриева, в результате атаки жертв и пострадавших нет.

С отдельным заявлением по этому поводу выступило Минобороны РФ. В российском оборонном ведомстве утверждают, что средства ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа на территории Елабужского района. Разрушений, мол, нет.

Следует также отметить, что на фоне атаки дронлв свою работу ограничивали аэропорты Казани и Нижнекамска. Впоследствии ограничения отменили.

Особая экономическая зона "Алабуга" расположена в Татарстане в 10 километрах от города Елабуга.

Что важно понимать, последний раз на "Алабугу" совершили атаку год назад.