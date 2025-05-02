Россия заманивает молодых женщин из Африки работать на производстве шахедов

Россия развернула на Африканском континенте масштабную программу по вербовке молодых женщин на работу в Татарстан — сбор ударных беспилотников, которые используются для атак на Украину.
Главные тезисы
- Россия вербует молодых африканок для работы на производстве беспилотников в Татарстане, обещая обучение и высокую оплату.
- Программа трудоустройства может подвергать женщин рискам, заставляя работать в условиях, приближенных к зоне боевых действий.
- Молодые африканки становятся мишенью для неряшливых “работодателей” из России, которые заставляют их работать на вредных производствах за меньшие деньги, чем обещали.
Россия вербует африканок для работы на заводе по производству БпЛА
РФ развивает глобальную программу сотрудничества в Африке, местным жителям обещают обучение и работу в особой экономической зоне "Алабуга".
Старший репортер подкаста Энтони Сгуаззин разбирался, соответствуют ли заявления о программе действительности.
По данным издания, вместо того, чтобы предоставлять реальные возможности трудоустройства, программа может подвергать молодых африканок риску — вплоть до работы в условиях, приближенных к зоне боевых действий.
Журналисты отмечают, что молодые африканские женщины становятся мишенью для неряшливых "работодателей" из РФ. В частности, в Татарстане их заставляют работать на заводе по производству беспилотников (и возможно других боеприпасов) в изнурительных, опасных условиях и за гораздо меньшие деньги, чем обещали.
Для потенциальных работниц проводят ярмарки вакансий, одна из которых была, например, в Ботсване. Там рекламировали ряд вакансий — предлагают работу и обучение в сфере гостиничного и ремонтного бизнеса.
Участниц "специальной программы" агитируют за вполне приличные деньги (более 800 долларов в месяц), набирают женщин в возрасте от 18 до 22 лет.
По словам расследователя, есть показания вернувшихся после участия в "проекте" людей. Они утверждают, что не дождались выполнения обещаний, однако их заставляли работать на вредных производствах.
Как отмечается, обоснованы подозрения, что "продукция", к изготовлению которой привлекают африканцев, используется РФ на войне против Украины. Таким образом, иностранные "специалисты" еще и подвергаются опасности из-за атак ВСУ, для которых военные заводы страны-агрессора — законная цель. Вероятно, "набор персонала" в Африке осуществляется в связи с возросшими потребностями российского рынка труда, связанных с так называемой "СВО".
По данным западных медиа, Интерпол в Ботсване начал расследование программы Alabuga Start, которая специализируется на наборе персонала, обещающего молодым африканским женщинам работу и обучение. Но на самом деле она связана с торговлей людьми и производством военных беспилотников. Программа действует в "особой экономической зоне" России "Алабуга" в Татарстане.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-