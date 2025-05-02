Россия заманивает молодых женщин из Африки работать на производстве шахедов

Россия развернула на Африканском континенте масштабную программу по вербовке молодых женщин на работу в Татарстан — сбор ударных беспилотников, которые используются для атак на Украину.

Россия вербует африканок для работы на заводе по производству БпЛА

РФ развивает глобальную программу сотрудничества в Африке, местным жителям обещают обучение и работу в особой экономической зоне "Алабуга".

Речь идет о том, что на открытках и рекламных материалах изображены улыбающиеся молодые африканки, работающие техниками и официантками. Однако, как сообщают медиа, реальность жизни и труда в "Алабуге" оказывается гораздо мрачнее, чем это представляется в рекламе. Поделиться

Старший репортер подкаста Энтони Сгуаззин разбирался, соответствуют ли заявления о программе действительности.

По данным издания, вместо того, чтобы предоставлять реальные возможности трудоустройства, программа может подвергать молодых африканок риску — вплоть до работы в условиях, приближенных к зоне боевых действий.

Журналисты отмечают, что молодые африканские женщины становятся мишенью для неряшливых "работодателей" из РФ. В частности, в Татарстане их заставляют работать на заводе по производству беспилотников (и возможно других боеприпасов) в изнурительных, опасных условиях и за гораздо меньшие деньги, чем обещали.

Для потенциальных работниц проводят ярмарки вакансий, одна из которых была, например, в Ботсване. Там рекламировали ряд вакансий — предлагают работу и обучение в сфере гостиничного и ремонтного бизнеса.

Участниц "специальной программы" агитируют за вполне приличные деньги (более 800 долларов в месяц), набирают женщин в возрасте от 18 до 22 лет.

Отмечается, что в 2025 году "работодатели" планируют привлечь в РФ тысячи женщин из Уганды, Руанды, Кении, Южного Судана, Нигерии и других африканских стран. Их привлекают высокооплачиваемой работой в России и Европе. Поделиться

По словам расследователя, есть показания вернувшихся после участия в "проекте" людей. Они утверждают, что не дождались выполнения обещаний, однако их заставляли работать на вредных производствах.

Как отмечается, обоснованы подозрения, что "продукция", к изготовлению которой привлекают африканцев, используется РФ на войне против Украины. Таким образом, иностранные "специалисты" еще и подвергаются опасности из-за атак ВСУ, для которых военные заводы страны-агрессора — законная цель. Вероятно, "набор персонала" в Африке осуществляется в связи с возросшими потребностями российского рынка труда, связанных с так называемой "СВО".

По данным западных медиа, Интерпол в Ботсване начал расследование программы Alabuga Start, которая специализируется на наборе персонала, обещающего молодым африканским женщинам работу и обучение. Но на самом деле она связана с торговлей людьми и производством военных беспилотников. Программа действует в "особой экономической зоне" России "Алабуга" в Татарстане.