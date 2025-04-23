В Генштабе подтвердили поражение Силами обороны Украины завода по изготовлению шахедов в Татарстане

Силы обороны поразили завод по производству ударных дронов в Елабугском районе Татарстана (РФ). Он находится в более чем 1000 км от государственной границы Украины.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины успешно поразили завод по производству ударных дронов в Татарстане, находящийся на значительном расстоянии от государственной границы.
- Атака была осуществлена подразделениями Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины совместно с другими элементами обороны.
- Пораженное предприятие обладало производственной мощностью для создания до 300 различных беспилотных аппаратов в день.
Силы обороны Украины поразили завод по производству шахедов в Татарстане
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, 23 апреля 2025 г. произвели огненное поражение производства ударных БпЛА ("Герань-2", типа "Шахед" и другие).
В Генштабе отметили, что производственная мощность предприятия составляет около 300 различных беспилотников в сутки. Находится оно в Елабужском районе Республики Татарстан в 1054 км от государственной границы Украины.
Подтверждены попадания и взрывы в районе цели. В настоящее время известно о повреждении цеха финальной сборки дронов. Результаты поражения уточняются.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-