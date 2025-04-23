В Генштабе подтвердили поражение Силами обороны Украины завода по изготовлению шахедов в Татарстане
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Проиcшествия
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В Генштабе подтвердили поражение Силами обороны Украины завода по изготовлению шахедов в Татарстане

Генштаб ВСУ
бавовна
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Силы обороны поразили завод по производству ударных дронов в Елабугском районе Татарстана (РФ). Он находится в более чем 1000 км от государственной границы Украины.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины успешно поразили завод по производству ударных дронов в Татарстане, находящийся на значительном расстоянии от государственной границы.
  • Атака была осуществлена подразделениями Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины совместно с другими элементами обороны.
  • Пораженное предприятие обладало производственной мощностью для создания до 300 различных беспилотных аппаратов в день.

Силы обороны Украины поразили завод по производству шахедов в Татарстане

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, 23 апреля 2025 г. произвели огненное поражение производства ударных БпЛА ("Герань-2", типа "Шахед" и другие).

В Генштабе отметили, что производственная мощность предприятия составляет около 300 различных беспилотников в сутки. Находится оно в Елабужском районе Республики Татарстан в 1054 км от государственной границы Украины.

Подтверждены попадания и взрывы в районе цели. В настоящее время известно о повреждении цеха финальной сборки дронов. Результаты поражения уточняются.

Этот удар является справедливым ответом Украины по поводу российского стратегического военного объекта, который используется для обеспечения вооруженной агрессии РФ против Украины и террора против гражданских людей в Украине.

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