В Генштабе подтвердили поражение Силами обороны Украины завода по изготовлению шахедов в Татарстане

Силы обороны поразили завод по производству ударных дронов в Елабугском районе Татарстана (РФ). Он находится в более чем 1000 км от государственной границы Украины.

Силы обороны Украины поразили завод по производству шахедов в Татарстане

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, 23 апреля 2025 г. произвели огненное поражение производства ударных БпЛА ("Герань-2", типа "Шахед" и другие).

В Генштабе отметили, что производственная мощность предприятия составляет около 300 различных беспилотников в сутки. Находится оно в Елабужском районе Республики Татарстан в 1054 км от государственной границы Украины.

Подтверждены попадания и взрывы в районе цели. В настоящее время известно о повреждении цеха финальной сборки дронов. Результаты поражения уточняются.