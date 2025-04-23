У Генштабі підтвердили ураження Силами оборони України заводу з виготовлення шахедів у Татарстані
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У Генштабі підтвердили ураження Силами оборони України заводу з виготовлення шахедів у Татарстані

Генштаб ЗСУ
бавовна
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Сили оборони уразили завод з виробництва ударних дронів у Єлабузькому районі Республіки Татарстан (РФ). Він знаходиться на відстані понад 1000 км від державного кордону України.

Головні тези:

  • Сили оборони України уразили завод з виробництва шахедів у Татарстані, знаходиться на відстані понад 1000 км від кордону України.
  • Ударний ураження було здійснено підрозділами Сил безпілотних систем Збройних Сил України взаємодіючи з іншими складовими Сил оборони.
  • Підприємство мало виробничу потужність близько 300 різних безпілотників на добу, результати ураження наразі уточнюються.

Сили оборони України уразили завод з виробництва шахедів у Татарстані

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, 23 квітня 2025 року здійснили вогневе ураження виробництва ударних БпЛА ("Герань-2", типу "Шахед" та інші).

У Генштабі зазначили, що виробнича потужність підприємства близько 300 різних безпілотників на добу. Знаходиться воно в Єлабузькому районі Республіки Татарстан на відстані 1054 км від державного кордону України.

Підтверджено влучання та вибухи в районі цілі. На цей час відомо про пошкодження цеху фінальної збірки дронів. Результати ураження уточнюються.

Цей удар є справедливою відповіддю України щодо російського стратегічного військового обʼєкта, який використовується для забезпечення збройної агресії РФ проти України та терору проти цивільних людей в Україні.

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