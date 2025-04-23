У Генштабі підтвердили ураження Силами оборони України заводу з виготовлення шахедів у Татарстані

Сили оборони уразили завод з виробництва ударних дронів у Єлабузькому районі Республіки Татарстан (РФ). Він знаходиться на відстані понад 1000 км від державного кордону України.
Головні тези:
- Сили оборони України уразили завод з виробництва шахедів у Татарстані, знаходиться на відстані понад 1000 км від кордону України.
- Ударний ураження було здійснено підрозділами Сил безпілотних систем Збройних Сил України взаємодіючи з іншими складовими Сил оборони.
- Підприємство мало виробничу потужність близько 300 різних безпілотників на добу, результати ураження наразі уточнюються.
Сили оборони України уразили завод з виробництва шахедів у Татарстані
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, 23 квітня 2025 року здійснили вогневе ураження виробництва ударних БпЛА ("Герань-2", типу "Шахед" та інші).
У Генштабі зазначили, що виробнича потужність підприємства близько 300 різних безпілотників на добу. Знаходиться воно в Єлабузькому районі Республіки Татарстан на відстані 1054 км від державного кордону України.
Підтверджено влучання та вибухи в районі цілі. На цей час відомо про пошкодження цеху фінальної збірки дронів. Результати ураження уточнюються.
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