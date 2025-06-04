Росія замислила розмістити 10 тис військових у невизнаному Придністров'ї
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Росія замислила розмістити 10 тис військових у невизнаному Придністров'ї

Росія
Джерело:  The Financial Times

Росія планує значно збільшити кількість своїх солдатів у Придністров'ї. Але поки що перекинути туди їх агресор не може.

Головні тези:

  • Плани Росії розмістити 10 тис солдатів у Придністров'ї можуть підірвати стабільність у регіоні.
  • Втручання РФ у вибори в Молдові за допомогою пропаганди та фінансування партій створює загрозу демократії.
  • Збільшення військової присутності в Придністров'ї може мати негативний вплив на Україну та Румунію.

Росія планує розмістити 10 тис солдатів у Придністров'ї

Про це заявив прем'єр Молдови Дорін Речан.

FT зазначає, що Росія поки що не може спрямувати до Придністров'я додаткових солдатів, оскільки регіон не має виходу до моря і розташований між Україною та Молдовою.

Але, за словами Речана, Росія намагається втрутитися в майбутні парламентські вибори в країні, які відбудуться у вересні, в надії, що більш дружній майбутній уряд дозволить їй розмістити там більше солдатів.

Це величезні зусилля з підриву молдовської демократії... Вони хочуть зміцнити свою військову присутність у Придністровському регіоні.

Дорін Речан

Дорін Речан

Прем'єр Молдови

Він уточнив, що Росія втручається у вибори за допомогою онлайн-пропаганди і незаконних грошових переказів партіям і виборцям.

Можна уявити, який тиск і вплив чинитимуть 10 тис солдатів на південно-західну частину України. Але також і на Румунію, яка є членом НАТО.

Прем'єр додав, що дані про плани РФ перекинути 10 тис солдатів у Придністров'я — це оцінка розвідки.

Наразі їхні сили там практично не мають значення. Але з більш високою військовою присутністю в Придністров'ї, яку може допустити проросійський уряд, вони можуть зміцнити свої позиції.

Нагадаємо, що в Придністров'ї зараз перебуває близько 1500 "російських" солдатів. Але насправді більшість із них — місцеві жителі, які приєдналися до армії РФ.

Лише невелика частина з цих 1500 військових дійсно була направлена з Росії.

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