Росія замислила розмістити 10 тис військових у невизнаному Придністров'ї

Росія планує значно збільшити кількість своїх солдатів у Придністров'ї. Але поки що перекинути туди їх агресор не може.

Росія планує розмістити 10 тис солдатів у Придністров'ї

Про це заявив прем'єр Молдови Дорін Речан.

FT зазначає, що Росія поки що не може спрямувати до Придністров'я додаткових солдатів, оскільки регіон не має виходу до моря і розташований між Україною та Молдовою.

Але, за словами Речана, Росія намагається втрутитися в майбутні парламентські вибори в країні, які відбудуться у вересні, в надії, що більш дружній майбутній уряд дозволить їй розмістити там більше солдатів.

Це величезні зусилля з підриву молдовської демократії... Вони хочуть зміцнити свою військову присутність у Придністровському регіоні. Дорін Речан Прем'єр Молдови

Він уточнив, що Росія втручається у вибори за допомогою онлайн-пропаганди і незаконних грошових переказів партіям і виборцям.

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Прем'єр додав, що дані про плани РФ перекинути 10 тис солдатів у Придністров'я — це оцінка розвідки.

Наразі їхні сили там практично не мають значення. Але з більш високою військовою присутністю в Придністров'ї, яку може допустити проросійський уряд, вони можуть зміцнити свої позиції.

Нагадаємо, що в Придністров'ї зараз перебуває близько 1500 "російських" солдатів. Але насправді більшість із них — місцеві жителі, які приєдналися до армії РФ.