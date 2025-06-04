Росія замислила розмістити 10 тис військових у невизнаному Придністров'ї

Росія планує значно збільшити кількість своїх солдатів у Придністров'ї. Але поки що перекинути туди їх агресор не може.
Головні тези:
- Плани Росії розмістити 10 тис солдатів у Придністров'ї можуть підірвати стабільність у регіоні.
- Втручання РФ у вибори в Молдові за допомогою пропаганди та фінансування партій створює загрозу демократії.
- Збільшення військової присутності в Придністров'ї може мати негативний вплив на Україну та Румунію.
Росія планує розмістити 10 тис солдатів у Придністров'ї
Про це заявив прем'єр Молдови Дорін Речан.
FT зазначає, що Росія поки що не може спрямувати до Придністров'я додаткових солдатів, оскільки регіон не має виходу до моря і розташований між Україною та Молдовою.
Але, за словами Речана, Росія намагається втрутитися в майбутні парламентські вибори в країні, які відбудуться у вересні, в надії, що більш дружній майбутній уряд дозволить їй розмістити там більше солдатів.
Він уточнив, що Росія втручається у вибори за допомогою онлайн-пропаганди і незаконних грошових переказів партіям і виборцям.
Прем'єр додав, що дані про плани РФ перекинути 10 тис солдатів у Придністров'я — це оцінка розвідки.
Наразі їхні сили там практично не мають значення. Але з більш високою військовою присутністю в Придністров'ї, яку може допустити проросійський уряд, вони можуть зміцнити свої позиції.
Нагадаємо, що в Придністров'ї зараз перебуває близько 1500 "російських" солдатів. Але насправді більшість із них — місцеві жителі, які приєдналися до армії РФ.
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