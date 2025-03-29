Влада Придністров'я неочікувано закликала до "декомунізації"
Категорія
Світ
Дата публікації

Влада Придністров'я неочікувано закликала до "декомунізації"

Красносельський
Джерело:  Newsmaker

Влада невизнаного Придністров’я вимагає повернути історичні назви низці вулиць Тирасполя, які зараз носять імена європейських комуністичних діячів. З заявою з цього приводу виступив ставленик Росії у регіоні Вадим Красносельський.

Головні тези:

  • Влада Придністров'я почала скаржитися на вулиці з дивними назвами.
  • У Росії поки не відреагували на плани “ПМП” щодо “декомунізації”.

Що відбувається у Придністров'ї

Неочікувано для всіх Красносельський закликав міську владу Тирасполя повернути історичні назви трьом вулицям міста.

У нас є вулиці з дивними назвами — Карла Лібкнехта, Рози Люксембург, Клари Цеткін. Що вони зробили для Придністров’я?.. Тому паралельно, як зробили з Покровською вулицею, потрібно переглянути назви деяких вулиць. Не усіх, звісно, — заявив так званий “президент” невизнаного Придністров’я.

Він звернув увагу на те, що раніше вулиця Лібкнехта у Тирасполі мала назву Ремісничою, а Рози Люксембург — Капличної

Що важливо розуміти, остаточне перейменування центральної вулиці Тирасполя на Покровську сталося ще 2 роки тому.

Протягом 10 років перед цим ще зберігалася назва "25 жовтня", але паралельно вживалося і "Покровська".

У Росії поки не відреагували на цю неочікувану ініціативу Вадима Красносельського.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Придністров'я погодилось отримувати газ через держкомпанію "Молдовагаз"
Придністров'я погодилось отримувати газ через держкомпанію "Молдовагаз"
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Росія забороняє. Невизнане Придністров'я відмовилося від допомоги ЄС
допомога
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Росія вивела з Придністров'я значну частину своїх військових — Зеленський
Молдова

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?