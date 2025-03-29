Влада невизнаного Придністров’я вимагає повернути історичні назви низці вулиць Тирасполя, які зараз носять імена європейських комуністичних діячів. З заявою з цього приводу виступив ставленик Росії у регіоні Вадим Красносельський.

Що відбувається у Придністров'ї

Неочікувано для всіх Красносельський закликав міську владу Тирасполя повернути історичні назви трьом вулицям міста.

У нас є вулиці з дивними назвами — Карла Лібкнехта, Рози Люксембург, Клари Цеткін. Що вони зробили для Придністров’я?.. Тому паралельно, як зробили з Покровською вулицею, потрібно переглянути назви деяких вулиць. Не усіх, звісно, — заявив так званий “президент” невизнаного Придністров’я. Поширити

Він звернув увагу на те, що раніше вулиця Лібкнехта у Тирасполі мала назву Ремісничою, а Рози Люксембург — Капличної

Що важливо розуміти, остаточне перейменування центральної вулиці Тирасполя на Покровську сталося ще 2 роки тому.

Протягом 10 років перед цим ще зберігалася назва "25 жовтня", але паралельно вживалося і "Покровська".