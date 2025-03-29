Влада невизнаного Придністров’я вимагає повернути історичні назви низці вулиць Тирасполя, які зараз носять імена європейських комуністичних діячів. З заявою з цього приводу виступив ставленик Росії у регіоні Вадим Красносельський.
Головні тези:
- Влада Придністров'я почала скаржитися на вулиці з дивними назвами.
- У Росії поки не відреагували на плани “ПМП” щодо “декомунізації”.
Що відбувається у Придністров'ї
Неочікувано для всіх Красносельський закликав міську владу Тирасполя повернути історичні назви трьом вулицям міста.
Він звернув увагу на те, що раніше вулиця Лібкнехта у Тирасполі мала назву Ремісничою, а Рози Люксембург — Капличної
Що важливо розуміти, остаточне перейменування центральної вулиці Тирасполя на Покровську сталося ще 2 роки тому.
Протягом 10 років перед цим ще зберігалася назва "25 жовтня", але паралельно вживалося і "Покровська".
У Росії поки не відреагували на цю неочікувану ініціативу Вадима Красносельського.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-