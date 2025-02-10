Росія забороняє. Невизнане Придністров'я відмовилося від допомоги ЄС

Придністров'я не отримає запропоновані Євросоюзом 60 млн євро фінансової підтримки, які мали допомогти регіону впоратися з енергетичною кризою. Про це 10 лютого повідомив прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан.
Головні тези:
- Невизнане Придністров'я відмовилося від 60 млн євро фінансової допомоги ЄС через заборону Росії.
- Росія перешкоджає прийняттю європейської допомоги Придністров'ю через страх втратити контроль над регіоном.
- Придністров'я стикається з енергетичною нестабільністю через відмову від європейської допомоги, але Молдова та Угорщина забезпечать постачання газу через певні компанії.
Придністров'я відмовилося від допомоги ЄС
Речан уточнив, що Тирасполь відмовився від грошей через умови їх надання, а точніше через вимогу поступово підвищити тарифи до рівня ринкових. Крім того, Речан вважає, що Росія не дозволяє регіону ухвалити допомогу ЄС.
Прем'єр-міністр написав у соцмережах, що 60 млн євро від Євросоюзу мали допомогти Придністров'ю «звільнитися від шантажу та впоратися з енергетичною нестабільністю».
При цьому Речан запевнив, що Кишинів не залишить Лівий берег у біді та не блокуватиме постачання газу.
За словами прем'єра, постачатиме газ у Придністров'ї буде угорська компанія MET Gas and Energy Marketing AG, яка отримає гроші від дубайської компанії JNX General Trading.
Обидві компанії пройшли аудит і постачатимуть газ до молдавського кордону відповідно до контракту з Moldovagaz.
Ми дозволимо цей транзит, а Тирасполь за це повинен буде вжити заходів, щоб продемонструвати відкритість — звільнити політв'язнів, розв'язати проблему школи в Рибниці, зберегти в сітці мовлення молдавський громадський телеканал Moldova 1 і демонтувати встановлені у 2022 році контрольні пропозиції.
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