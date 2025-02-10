Росія забороняє. Невизнане Придністров'я відмовилося від допомоги ЄС

Придністров'я не отримає запропоновані Євросоюзом 60 млн євро фінансової підтримки, які мали допомогти регіону впоратися з енергетичною кризою. Про це 10 лютого повідомив прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан.

Придністров'я відмовилося від допомоги ЄС

Речан уточнив, що Тирасполь відмовився від грошей через умови їх надання, а точніше через вимогу поступово підвищити тарифи до рівня ринкових. Крім того, Речан вважає, що Росія не дозволяє регіону ухвалити допомогу ЄС.

Прем'єр-міністр написав у соцмережах, що 60 млн євро від Євросоюзу мали допомогти Придністров'ю «звільнитися від шантажу та впоратися з енергетичною нестабільністю».

Тирасполь відмовився. Росія не дозволяє їм прийняти європейську допомогу, побоюючись втратити контроль над регіоном. Основна умова, від якої відмовився Тирасполь, — поступове підвищення споживчих тарифів. Внаслідок цього вони не зможуть отримати європейську допомогу. Це означає, що жителі Придністров'я продовжать жити у стані непередбачуваності та турбуватися про постачання газу. Дорін Речан Прем'єр-міністр Молдови

При цьому Речан запевнив, що Кишинів не залишить Лівий берег у біді та не блокуватиме постачання газу.

За словами прем'єра, постачатиме газ у Придністров'ї буде угорська компанія MET Gas and Energy Marketing AG, яка отримає гроші від дубайської компанії JNX General Trading.

Обидві компанії пройшли аудит і постачатимуть газ до молдавського кордону відповідно до контракту з Moldovagaz.