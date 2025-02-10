Россия запрещает. Непризнанное Приднестровье отказалось от помощи ЕС
Категория
Мир
Дата публикации

Россия запрещает. Непризнанное Приднестровье отказалось от помощи ЕС

ЕС
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Источник:  Newsmaker

Приднестровье не получит предложенные Евросоюзом 60 млн евро финансовой поддержки, которые должны помочь региону справиться с энергетическим кризисом. Об этом 10 февраля сообщил премьер-министр Молдовы Дорин Речан.

Главные тезисы

  • Россия препятствует принятию европейской помощи Приднестровью из-за страха потерять контроль над регионом.
  • Отказ от финансовой поддержки ЕС приведет к энергетической нестабильности в Приднестровье, но Молдова и Венгрия предоставят альтернативные пути поставок газа.
  • Приднестровье отказалось от помощи из-за условий предоставления и требования постепенного повышения тарифов.

Приднестровье отказалось от помощи ЕС

Речан уточнил, что Тирасполь отказался от денег из-за условий их предоставления, а точнее из-за требования постепенно повысить тарифы до уровня рыночных. Кроме того, Речан считает, что Россия не разрешает региону принять помощь ЕС.

Премьер-министр написал в соцсетях, что 60 млн евро от Евросоюза должны помочь Приднестровью «освободиться от шантажа и справиться с энергетической нестабильностью».

Тирасполь отказался. Россия не разрешает им принять европейскую помощь, опасаясь потерять контроль над регионом. Основное условие, от которого отказался Тирасполь, – постепенное повышение потребительских тарифов. В результате они не смогут получить европейскую помощь. Это значит, что жители Приднестровья продолжат жить в состоянии непредсказуемости и беспокоиться о поставках газа.

Дорин Речан

Дорин Речан

Премьер-министр Молдовы

При этом Речан заверил, что Кишинев не оставит Левый берег в беде и не будет блокировать поставки газа.

По словам премьера, будет поставлять газ в Приднестровье венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG, которая получит деньги от дубайской компании JNX General Trading.

Обе компании прошли аудит и будут поставлять газ на молдавскую границу в соответствии с контрактом с Moldovagaz.

Мы позволим этот транзит, а Тирасполь за это должен будет принять меры, чтобы продемонстрировать открытость — уволить политзаключенных, решить проблему школы в Рыбнице, сохранить в сети вещания молдавский общественный телеканал Moldova 1 и демонтировать установленные в 2022 году контрольные предложения.

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