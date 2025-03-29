Власти Приднестровья неожиданно призвали к "декоммунизации"

Власти непризнанного Приднестровья требуют вернуть исторические названия ряду улиц Тирасполя, которые сейчас носят имена европейских коммунистических деятелей. С заявлением по этому поводу выступил ставленник России в регионе Вадим Красносельский.

Что происходит в Приднестровье

Неожиданно для всех Красносельский призвал городские власти Тирасполя вернуть исторические названия трем улицам города.

У нас есть улицы со странными названиями — Карла Либкнехта, Розы Люксембург, Клары Цеткин. Что они сделали для Приднестровья? Поэтому параллельно, как сделали с Покровской улицей, нужно пересмотреть названия некоторых улиц. Не всех, конечно, — заявил так называемый “президент” непризнанного Приднестровья. Поделиться

Он обратил внимание на то, что ранее улица Либкнехта в Тирасполе называлась Ремесленной, а Розы Люксембург — Капличной.

Что важно понимать, окончательное переименование центральной улицы Тирасполя в Покровскую произошло еще 2 года назад.

В течение 10 лет еще сохранялось название "25 октября", но параллельно употреблялось и "Покровская".