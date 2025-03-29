Власти Приднестровья неожиданно призвали к "декоммунизации"

Власти непризнанного Приднестровья требуют вернуть исторические названия ряду улиц Тирасполя, которые сейчас носят имена европейских коммунистических деятелей. С заявлением по этому поводу выступил ставленник России в регионе Вадим Красносельский.
Главные тезисы
- Власти Приднестровья начали жаловаться на улицы со странными названиями.
- В России пока не отреагировали на планы "ПМР" касательно "декоммунизации".
Что происходит в Приднестровье
Неожиданно для всех Красносельский призвал городские власти Тирасполя вернуть исторические названия трем улицам города.
Он обратил внимание на то, что ранее улица Либкнехта в Тирасполе называлась Ремесленной, а Розы Люксембург — Капличной.
Что важно понимать, окончательное переименование центральной улицы Тирасполя в Покровскую произошло еще 2 года назад.
В течение 10 лет еще сохранялось название "25 октября", но параллельно употреблялось и "Покровская".
В России пока не отреагировали на эту неожиданную инициативу Вадима Красносельского.
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