Россия задумала разместить 10 тыс военных в непризнанном Приднестровье

Россия планирует значительно увеличить количество своих солдат в Приднестровье. Но пока опрокинуть туда их агрессор не может.
Главные тезисы
- Планы России разместить 10 тыс солдат в Приднестровье могут подорвать стабильность в регионе.
- Увеличение военного присутствия может негативно сказаться на демократии и выборах в Молдове.
- Оценка разведки указывает на стратегию России по укреплению военного присутствия в Приднестровье.
Россия планирует разместить 10 тыс солдат в Приднестровье
Об этом заявил премьер Молдовы Дорин Речан.
FT отмечает, что Россия пока не может направить в Приднестровье дополнительных солдат, поскольку у региона нет выхода к морю и расположен между Украиной и Молдовой.
Но, по словам Речана, Россия пытается вмешаться в предстоящие в сентябре парламентские выборы в стране в надежде, что более дружественное будущее правительство позволит ей разместить там больше солдат.
Он уточнил, что Россия вмешивается в выборы посредством онлайн-пропаганды и незаконных денежных переводов партиям и избирателям.
Премьер добавил, что данные о планах РФ перебросить 10 тыс. солдат в Приднестровье — это оценка разведки.
Пока их силы там практически не имеют значения. Но с более высоким военным присутствием в Приднестровье, которое может допустить пророссийское правительство, они могут укрепить свои позиции.
Напомним, что в Приднестровье сейчас находится около 1500 "русских" солдат. Но на самом деле большинство из них местные жители, которые присоединились к армии РФ.
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