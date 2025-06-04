Россия задумала разместить 10 тыс военных в непризнанном Приднестровье

Россия планирует значительно увеличить количество своих солдат в Приднестровье. Но пока опрокинуть туда их агрессор не может.

Россия планирует разместить 10 тыс солдат в Приднестровье

Об этом заявил премьер Молдовы Дорин Речан.

FT отмечает, что Россия пока не может направить в Приднестровье дополнительных солдат, поскольку у региона нет выхода к морю и расположен между Украиной и Молдовой.

Но, по словам Речана, Россия пытается вмешаться в предстоящие в сентябре парламентские выборы в стране в надежде, что более дружественное будущее правительство позволит ей разместить там больше солдат.

Это огромные усилия по подрыву молдавской демократии... Они хотят укрепить свое присутствие в Приднестровском регионе. Дорин Речан Премьер Молдовы

Он уточнил, что Россия вмешивается в выборы посредством онлайн-пропаганды и незаконных денежных переводов партиям и избирателям.

Можно представить, какое давление и влияние будут оказывать 10 тыс. солдат на юго-западную часть Украины. Но также и Румыния, которая является членом НАТО. Поделиться

Премьер добавил, что данные о планах РФ перебросить 10 тыс. солдат в Приднестровье — это оценка разведки.

Пока их силы там практически не имеют значения. Но с более высоким военным присутствием в Приднестровье, которое может допустить пророссийское правительство, они могут укрепить свои позиции.

Напомним, что в Приднестровье сейчас находится около 1500 "русских" солдат. Но на самом деле большинство из них местные жители, которые присоединились к армии РФ.