Росія занурюється в економічну залежність від Китаю — докази
Категорія
Економіка
Дата публікації

Росія занурюється в економічну залежність від Китаю — докази

Служба зовнішньої розвідки України
Росія
Read in English

Росія останнім часом перетворюється на ресурсну базу Китаю, при цьому місцеві громади дедалі частіше залишаються осторонь від обіцяних вигод.

Головні тези:

  • Росія перетворюється на ресурсну базу Китаю через сировинні проєкти на Далекому Сході та в Сибіру.
  • Транспортування вугілля до Китаю та розробка вугільного родовища є прикладами зростаючої економічної залежності.
  • Місцеві громади не отримують обіцяних вигод від спільних проєктів, а робочі позиції займають китайські спеціалісти.

Росія стає сировинним придатком Китаю

Росія дедалі глибше занурюється в економічну залежність від Китаю. Сировинні проєкти на Далекому Сході та в Сибіру перетворюють регіон на ресурсну базу для Пекіна, а місцеві громади дедалі частіше залишаються осторонь від обіцяних вигод.

Повідомляється, що одним із ключових прикладів є Зашуланське вугільне родовище в Забайкаллі. Його розробкою займається спільне підприємство російської En+ Group Олега Дерипаски та китайської Shenhua Group.

Видобуток розрахований на сто років, а російська влада надала компанії податкові пільги. З 2027 року планується транспортувати 5 млн тонн вугілля щороку до Китаю — близько 500 вантажівок на добу.

Для цього будується нова траса, яка пройде лише за 200 метрів від сільських городів, за 1,6 км від джерела мінеральної води "Ямаровка" та через ліси з рідкісними видами рослин. Попри обіцянки, робочі місця місцевим не дісталися: ключові позиції займають китайські спеціалісти.

Тим часом компанія вирубує кедрові ліси, а спроби перенести трасу далі від заповідної зони гальмує бюрократія.

Залежність від Китаю проявляється і в туризмі. Іркутська область активно розвиває маршрути для китайських відвідувачів, бізнесмени з Пекіну скуповують землю й будують готелі на узбережжі Байкалу, витісняючи місцевих підприємців та дедалі відвертіше називають озеро "своїм". За оцінками, на Далекому Сході вже мешкає до 2 млн громадян Китаю.

Таким чином, навіть символ російського природного багатства — Байкал — поступово стає частиною китайських економічних інтересів, підкреслюючи, наскільки Москва втратила контроль над власними ресурсними регіонами.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Китай переживає безпрецедентну демографічну кризу — до чого це призведе
китайці
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Китай відмовляється від улюбленого сорту нафти РФ
Санкцій США вдарили і по РФ, і по Китаю
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
США та Китай вирішили встановити прямий військовий зв'язок
Гегсет

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?