Росія останнім часом перетворюється на ресурсну базу Китаю, при цьому місцеві громади дедалі частіше залишаються осторонь від обіцяних вигод.
Головні тези:
- Росія перетворюється на ресурсну базу Китаю через сировинні проєкти на Далекому Сході та в Сибіру.
- Транспортування вугілля до Китаю та розробка вугільного родовища є прикладами зростаючої економічної залежності.
- Місцеві громади не отримують обіцяних вигод від спільних проєктів, а робочі позиції займають китайські спеціалісти.
Росія стає сировинним придатком Китаю
Росія дедалі глибше занурюється в економічну залежність від Китаю. Сировинні проєкти на Далекому Сході та в Сибіру перетворюють регіон на ресурсну базу для Пекіна, а місцеві громади дедалі частіше залишаються осторонь від обіцяних вигод.
Видобуток розрахований на сто років, а російська влада надала компанії податкові пільги. З 2027 року планується транспортувати 5 млн тонн вугілля щороку до Китаю — близько 500 вантажівок на добу.
Для цього будується нова траса, яка пройде лише за 200 метрів від сільських городів, за 1,6 км від джерела мінеральної води "Ямаровка" та через ліси з рідкісними видами рослин. Попри обіцянки, робочі місця місцевим не дісталися: ключові позиції займають китайські спеціалісти.
Тим часом компанія вирубує кедрові ліси, а спроби перенести трасу далі від заповідної зони гальмує бюрократія.
Залежність від Китаю проявляється і в туризмі. Іркутська область активно розвиває маршрути для китайських відвідувачів, бізнесмени з Пекіну скуповують землю й будують готелі на узбережжі Байкалу, витісняючи місцевих підприємців та дедалі відвертіше називають озеро "своїм". За оцінками, на Далекому Сході вже мешкає до 2 млн громадян Китаю.
Таким чином, навіть символ російського природного багатства — Байкал — поступово стає частиною китайських економічних інтересів, підкреслюючи, наскільки Москва втратила контроль над власними ресурсними регіонами.
