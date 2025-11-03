Россия в последнее время превращается в ресурсную базу Китая, при этом местные общины все чаще остаются в стороне от обещанных выгод.

Россия становится сырьевым придатком Китая

Россия все глубже погружается в экономическую зависимость от Китая. Сырьевые проекты на Дальнем Востоке и Сибири превращают регион в ресурсную базу для Пекина, а местные общины все чаще остаются в стороне от обещанных выгод.

Сообщается, что одним из ключевых примеров является Зашуланское угольное месторождение в Забайкалье. Его разработкой занимается совместное предприятие российской En+ Group Олега Дерипаски и китайской Shenhua Group. Поделиться

Добыча рассчитана на сто лет, а российские власти предоставили компании налоговые льготы. С 2027 года планируется транспортировать 5 млн тонн угля ежегодно в Китай — около 500 грузовиков в сутки.

Для этого строится новая трасса, которая пройдет всего в 200 метрах от сельских огородов, в 1,6 км от источника минеральной воды "Ямаровка" и через леса с редкими видами растений. Несмотря на обещания, рабочие места местным не добрались: ключевые позиции занимают китайские специалисты.

Тем временем компания вырубает кедровые леса, а попытки перенести трассу дальше заповедной зоны тормозит бюрократия.

В зависимости от Китая проявляется и в туризме. Иркутская область активно развивает маршруты для китайских посетителей, бизнесмены из Пекина скупают землю и строят гостиницы на побережье Байкала, вытесняя местных предпринимателей и все более откровенно называют озеро "своим". По оценкам, на Дальнем Востоке уже проживают до 2 млн граждан Китая.

Таким образом, даже символ российского природного богатства Байкал постепенно становится частью китайских экономических интересов, подчеркивая, насколько Москва потеряла контроль над собственными ресурсными регионами.