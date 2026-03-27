Росія запускає псевдокампанію боротьби з "тіньовою економікою" — поповнює бюджет війни

Кремль запускає масштабну кампанію боротьби з "тіньовою економікою", щоб знайти додаткові кошти на фінансування війни проти України.

Росія судомно шукає гроші на війну проти України

За даними розвідки, через деградацію корпоративного сектору та зростання збитковості компаній (до 27,1% у 2025 році), уряд РФ презентував низку контрольних заходів.

Серед них — авансова сплата ПДВ, нова система підтвердження для імпортерів, ліцензування торгівлі тютюном та кримінальна відповідальність за майнінг.

Під особливий приціл потрапили готівковий обіг, неформальна зайнятість та ринок золота. Міністерство фінансів РФ розраховує отримувати від цих нововведень до 10 млрд доларів щорічно, проте експерти вважають такі оцінки завищеними.

Підприємці реагують на тиск підвищенням цін, скороченням персоналу та масовим відходом у "тінь".

На Далекому Сході вже 36% бізнесменів розглядають можливість закриття своєї справи.