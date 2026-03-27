Росія запускає псевдокампанію боротьби з "тіньовою економікою" — поповнює бюджет війни
Росія запускає псевдокампанію боротьби з "тіньовою економікою" — поповнює бюджет війни

Служба зовнішньої розвідки України
крах

Кремль запускає масштабну кампанію боротьби з "тіньовою економікою", щоб знайти додаткові кошти на фінансування війни проти України.

Головні тези:

  • Кремль запускає кампанію боротьби з тіньовою економікою для фінансування війни проти України.
  • Контрольні заходи включають авансову сплату ПДВ та кримінальну відповідальність за майнінг, що має негативний вплив на бізнес.

Росія судомно шукає гроші на війну проти України

За даними розвідки, через деградацію корпоративного сектору та зростання збитковості компаній (до 27,1% у 2025 році), уряд РФ презентував низку контрольних заходів.

Серед них — авансова сплата ПДВ, нова система підтвердження для імпортерів, ліцензування торгівлі тютюном та кримінальна відповідальність за майнінг.

Під особливий приціл потрапили готівковий обіг, неформальна зайнятість та ринок золота. Міністерство фінансів РФ розраховує отримувати від цих нововведень до 10 млрд доларів щорічно, проте експерти вважають такі оцінки завищеними.

Підприємці реагують на тиск підвищенням цін, скороченням персоналу та масовим відходом у "тінь".

На Далекому Сході вже 36% бізнесменів розглядають можливість закриття своєї справи.

Статистика фіксує стагнацію безготівкових розрахунків після підвищення ПДВ до 22%. У багатьох регіонах майже половина клієнтів повідомляє, що бізнес пропонує їм розраховуватися виключно готівкою, що фактично руйнує податкову базу країни.

