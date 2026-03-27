Россия запускает псевдокампанию борьбы с "теневой экономикой" — пополняет бюджет войны

Кремль запускает масштабную кампанию по борьбе с "теневой экономикой", чтобы найти дополнительные средства на финансирование войны против Украины.

По данным разведки, из-за деградации корпоративного сектора и роста убыточности компаний (до 27,1% в 2025 году), правительство РФ представило ряд контрольных мероприятий.

Среди них — авансовая уплата НДС, новая система подтверждения для импортеров, лицензирование торговли табаком и уголовная ответственность за майнинг.

Под особый прицел попали наличные обращения, неформальная занятость и рынок золота. Министерство финансов РФ рассчитывает получать от этих нововведений до 10 млрд долларов ежегодно, однако эксперты считают такие оценки завышенными.

Предприниматели реагируют на давление повышением цен, сокращением персонала и массовым уходом в "тень".

На Дальнем Востоке уже 36% бизнесменов рассматривают возможность закрытия своего дела.