Россия запускает псевдокампанию борьбы с "теневой экономикой" — пополняет бюджет войны

Кремль запускает масштабную кампанию по борьбе с "теневой экономикой", чтобы найти дополнительные средства на финансирование войны против Украины.
Главные тезисы
- Россия запускает кампанию по борьбе с теневой экономикой для финансирования войны против Украины.
- Контрольные меры включают авансовую уплату НДС и уголовную ответственность за майнинг, что негативно сказывается на бизнесе.
Россия судорожно ищет деньги на войну против Украины
По данным разведки, из-за деградации корпоративного сектора и роста убыточности компаний (до 27,1% в 2025 году), правительство РФ представило ряд контрольных мероприятий.
Среди них — авансовая уплата НДС, новая система подтверждения для импортеров, лицензирование торговли табаком и уголовная ответственность за майнинг.
Под особый прицел попали наличные обращения, неформальная занятость и рынок золота. Министерство финансов РФ рассчитывает получать от этих нововведений до 10 млрд долларов ежегодно, однако эксперты считают такие оценки завышенными.
На Дальнем Востоке уже 36% бизнесменов рассматривают возможность закрытия своего дела.
Статистика фиксирует стагнацию безналичных расчетов после повышения НДС до 22%. Во многих регионах почти половина клиентов сообщает, что бизнес предлагает им рассчитываться исключительно наличными, фактически разрушающими налоговую базу страны.
