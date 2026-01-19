Росія завдала ракетних ударів по обʼєкту критичної інфраструктури Харкова
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія завдала ракетних ударів по обʼєкту критичної інфраструктури Харкова

Ігор Терехов
ракета

Російська армія била по обʼєкту критичної інфраструктури у Слобідському районі Харкова вранці 19 січня.

Головні тези:

  • Російська армія здійснила ракетний удар по об'єкту критичної інфраструктури у Харкові.
  • Атака була вчинена у Слобідському районі, призвівши до значних матеріальних пошкоджень.
  • Міський голова Ігор Терехов підтвердив факт ракетного удару та відсутність постраждалих наразі.

Росія атакувала Харків: що відомо

Про це заявив міський голова Ігор Терехов.

Чотирма ракетами ворог атакував обʼєкт критичної інфраструктури, завдав значних пошкоджень.

За інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, на цю хвилину постраждалих немає. Працюють усі екстрені служби.

За даними мера, також у Новобаварському районі зафіксовано падіння уламків ворожого БпЛА. Без постраждалих.

