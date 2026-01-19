Россия нанесла ракетные удары по объекту критической инфраструктуры Харькова
Категория
Украина
Дата публикации

Россия нанесла ракетные удары по объекту критической инфраструктуры Харькова

Игорь Терехов
ракета
Читати українською

Российская армия избивала по объекту критической инфраструктуры в Слободском районе Харькова утром 19 января.

Главные тезисы

  • Российская армия нанесла ракетный удар по объекту критической инфраструктуры в Харькове Слободском районе.
  • Атака привела к значительным материальным повреждениям, однако по информации городского головы пострадавших нет.

Россия атаковала Харьков: что известно

Об этом заявил городской голова Игорь Терехов.

Четырьмя ракетами враг атаковал объект критической инфраструктуры, нанес значительные повреждения.

По информации начальника Харьковской ОВО Олега Синегубова, на данный момент пострадавших нет. Работают все экстренные службы.

По данным мэра, также в Новобаварском районе зафиксировано падение обломков вражеского БПЛА. Без пострадавших.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ракетный удар РФ по Харькову — количество пострадавших возросло до 30
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Харьков
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Атака РФ по Харькову. Спасатели обнаружили тело ребенка под завалами дома
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Харьков
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ракетный удар РФ по Харькову — количество погибших возросло
Игорь Терехов
Харьков

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?