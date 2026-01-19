Россия нанесла ракетные удары по объекту критической инфраструктуры Харькова

Российская армия избивала по объекту критической инфраструктуры в Слободском районе Харькова утром 19 января.
Главные тезисы
- Российская армия нанесла ракетный удар по объекту критической инфраструктуры в Харькове Слободском районе.
- Атака привела к значительным материальным повреждениям, однако по информации городского головы пострадавших нет.
Россия атаковала Харьков: что известно
Об этом заявил городской голова Игорь Терехов.
Четырьмя ракетами враг атаковал объект критической инфраструктуры, нанес значительные повреждения.
По информации начальника Харьковской ОВО Олега Синегубова, на данный момент пострадавших нет. Работают все экстренные службы.
