Росія завдала ракетного удару по Черкащині — є постраждалі
Україна
Росія завдала ракетного удару по Черкащині — є постраждалі

Ігор Табурець / Черкаська ОВА
ракета
Армія РФ завдала ракетного удару по Золотоніському району Черкаської області, до лікарні госпіталізували двох травмованих.

Головні тези:

  • Армія РФ влаштувала ракетний удар по Черкащині, що призвело до постраждалих та руйнувань.
  • За попередніми даними, уламками та вибуховою хвилею пошкоджено житлову інфраструктуру та приватне підприємство.
  • Після удару двох травмованих доставлено до лікарні, стан не тяжкий.

Армія РФ ударила ракетою по Черкащині

Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Удень ворог завдав ракетного удару по Золотоніщині. На цю хвилину пʼятеро людей звернулись по допомогу до медиків. Двох травмованих доправили до лікарні, не тяжкі.

За його словами, за попередніми даними, уламками та вибуховою хвилею пошкоджено житлову інфраструктуру та приватне підприємство.

На місці влучання працюють усі необхідні служби. Також розгортається пункт незламності й обігріву.

Триває обстеження території.

