Россия нанесла ракетный удар по Черкащине — есть пострадавшие

Армия РФ нанесла ракетный удар по Золотоношскому району Черкасской области, в больницу госпитализировали двоих травмированных.
Главные тезисы
- Российская армия нанесла ракетный удар по Золотоношскому району Черкасской области, госпитализированы два пострадавших.
- Обломками и взрывной волной повреждены жилищная инфраструктура и частное предприятие в результате ракетного удара.
- После удара двое травмированных доставлены в больницу, их состояние оценивается как не тяжелое.
Армия РФ ударила ракетой по Черкащине
Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.
По его словам, по предварительным данным, обломками и взрывной волной повреждены жилищная инфраструктура и частное предприятие.
На месте попадания работают все необходимые службы. Также разворачивается пункт несокрушимости и обогрева.
Продолжается обследование территории.
