Россия нанесла ракетный удар по Черкащине — есть пострадавшие
Украина
Россия нанесла ракетный удар по Черкащине — есть пострадавшие

Игорь Табурец / Черкасская ОВА
ракета
Армия РФ нанесла ракетный удар по Золотоношскому району Черкасской области, в больницу госпитализировали двоих травмированных.

Главные тезисы

  • Российская армия нанесла ракетный удар по Золотоношскому району Черкасской области, госпитализированы два пострадавших.
  • Обломками и взрывной волной повреждены жилищная инфраструктура и частное предприятие в результате ракетного удара.
  • После удара двое травмированных доставлены в больницу, их состояние оценивается как не тяжелое.

Армия РФ ударила ракетой по Черкащине

Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Днем враг нанес ракетный удар по Золотонищине. На эту минуту пять человек обратились за помощью к медикам. Двоих травмированных доставили в больницу, не тяжелые.

По его словам, по предварительным данным, обломками и взрывной волной повреждены жилищная инфраструктура и частное предприятие.

На месте попадания работают все необходимые службы. Также разворачивается пункт несокрушимости и обогрева.

Продолжается обследование территории.

