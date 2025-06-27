Росія завдала ракетного удару по Чугуєву на Харківщині — є постраждалі
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія завдала ракетного удару по Чугуєву на Харківщині — є постраждалі

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Харківщина

Російські окупанти 27 червня ударили ракетою по Чугуєву. Унаслідок атаки щонайменше три людини постраждали.

Головні тези:

  • Російські окупанти 27 червня здійснили ракетний удар по Чугуєву на Харківщині.
  • Щонайменше три людини постраждали від атаки, одна у важкому стані.
  • Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про поточну ситуацію та надання медичної допомоги постраждалим.

Росія атакувала ракетою Чугуєв: є поранені

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Наразі відомо про трьох постраждалих: один у важкому стані, двоє — у середньому.

Олег Синєгубов

Олег Синєгубов

Голова Харківської ОВА

За словами Синєгубова, кількість постраждалих може збільшитися. Пораненим вже надають необхідну медичну допомогу.

На місці працюють усі профільні служби. Наслідки атаки уточнюються.

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