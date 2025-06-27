Росія завдала ракетного удару по Чугуєву на Харківщині — є постраждалі

Російські окупанти 27 червня ударили ракетою по Чугуєву. Унаслідок атаки щонайменше три людини постраждали.
Головні тези:
- Російські окупанти 27 червня здійснили ракетний удар по Чугуєву на Харківщині.
- Щонайменше три людини постраждали від атаки, одна у важкому стані.
- Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про поточну ситуацію та надання медичної допомоги постраждалим.
Росія атакувала ракетою Чугуєв: є поранені
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За словами Синєгубова, кількість постраждалих може збільшитися. Пораненим вже надають необхідну медичну допомогу.
На місці працюють усі профільні служби. Наслідки атаки уточнюються.
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