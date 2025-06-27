Россия нанесла ракетный удар по Чугуеву в Харьковской области — есть пострадавшие
Категория
Украина
Дата публикации

Россия нанесла ракетный удар по Чугуеву в Харьковской области — есть пострадавшие

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Харьковщина
Читати українською

Российские оккупанты 27 июня ударили ракетой по Чугуеву. В результате атаки по меньшей мере три человека пострадали.

Главные тезисы

  • 27 июня российские оккупанты атаковали Чугуев в Харьковской области ракетой, что привело к пострадавшим.
  • Три человека пострадали от ракетного удара, один из них находится в тяжелом состоянии. 

Россия атаковала ракетой Чугуев: есть раненые

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Пока известно о трех пострадавших: один в тяжелом состоянии, двое — в среднем.

Олег Синегубов

Олег Синегубов

Глава Харьковской ОВА

По словам Синегубова, количество пострадавших может увеличиться. Раненым уже оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте работают все профильные службы. Последствия атаки уточняются.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Массированная атака России на Харьков — есть погибшие и раненые
Игорь Терехов
Последствия новой атаки России на Харьков
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия ночью массированно атаковала дронами Харьков — есть раненые
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Харьков
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия массированно атаковала Одессу и Харьков — есть пострадавшие
ДСНС Украины
Что известно о ситуации в Одессе

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?