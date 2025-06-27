Россия нанесла ракетный удар по Чугуеву в Харьковской области — есть пострадавшие

Российские оккупанты 27 июня ударили ракетой по Чугуеву. В результате атаки по меньшей мере три человека пострадали.
Главные тезисы
- 27 июня российские оккупанты атаковали Чугуев в Харьковской области ракетой, что привело к пострадавшим.
- Три человека пострадали от ракетного удара, один из них находится в тяжелом состоянии.
Россия атаковала ракетой Чугуев: есть раненые
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
По словам Синегубова, количество пострадавших может увеличиться. Раненым уже оказывают необходимую медицинскую помощь.
На месте работают все профильные службы. Последствия атаки уточняются.
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