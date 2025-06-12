Россия ночью массированно атаковала дронами Харьков — есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Россия ночью массированно атаковала дронами Харьков — есть раненые

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Харьков
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В течение ночи вражеских ударов дронами получил Харьков. По состоянию на утро 12 июня известно о 15 раненых, среди них 4 детей.

Главные тезисы

  • В результате ночной атаки дронами России на Харьков пострадали 15 человек, из них 4 детей.
  • Глава Харьковской ОВА подтвердил многочисленные повреждения жилых домов, автомобилей, школ и других объектов.
  • В Харькове пострадали районы Шевченковский, Салтовский и Слободской, где были повреждены множество объектов инфраструктуры.

В Харькове уже 15 раненых в результате атаки дронов РФ

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В Харькове пострадали 15 человек, среди них 4 детей — 2-летний мальчик и девушки 12, 16 и 17 лет.

Олег Синегубов

Олег Синегубов

Глава Харьковской ОВА

Враг атаковал 12 БПЛА Шевченковский, Салтовский и Слободской районы Харькова.

Харьков после атаки РФ

В Харькове повреждены:

  • 11 многоквартирных домов,

  • частный дом,

  • 12 автомобилей,

  • 2 школы,

  • ясли-сад,

  • фитнес-клуб,

  • супермаркет,

  • 2 магазина,

  • складское помещение.

Работают спасатели, полиция, медики и коммунальщики. Пожарные тушили пожары и помогали эвакуировать жителей.

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