Россия ночью массированно атаковала дронами Харьков — есть раненые

В течение ночи вражеских ударов дронами получил Харьков. По состоянию на утро 12 июня известно о 15 раненых, среди них 4 детей.
Главные тезисы
- В результате ночной атаки дронами России на Харьков пострадали 15 человек, из них 4 детей.
- Глава Харьковской ОВА подтвердил многочисленные повреждения жилых домов, автомобилей, школ и других объектов.
- В Харькове пострадали районы Шевченковский, Салтовский и Слободской, где были повреждены множество объектов инфраструктуры.
В Харькове уже 15 раненых в результате атаки дронов РФ
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Враг атаковал 12 БПЛА Шевченковский, Салтовский и Слободской районы Харькова.
В Харькове повреждены:
11 многоквартирных домов,
частный дом,
12 автомобилей,
2 школы,
ясли-сад,
фитнес-клуб,
супермаркет,
2 магазина,
складское помещение.
Работают спасатели, полиция, медики и коммунальщики. Пожарные тушили пожары и помогали эвакуировать жителей.
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