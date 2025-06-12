Росія вночі масовано атакувала дронами Харків — є поранені

Протягом ночі ворожих ударів дронами зазнав Харків. Станом на ранок 12 червня відомо про 15 поранених, серед них 4 дітей.
Головні тези:
- Протягом ночі Росія атакувала Харків дронами, і загалом є 15 поранених, зокрема 4 дітей.
- Голова Харківської ОВА підтвердив інформацію про атаку ворожих дронів та численні пошкодження внаслідок цього нападу.
- Серед пошкоджених об'єктів у Харкові: житлові будинки, автомобілі, навчальні заклади, інфраструктура та комерційні об'єкти.
У Харкові вже 15 поранених внаслідок атаки дронів РФ
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Ворог атакував 12 БпЛА Шевченківський, Салтівський та Слобідський райони Харкова.
У Харкові пошкоджено:
11 багатоквартирних будинків,
приватний будинок,
12 автомобілів,
2 школи,
ясла-садок,
фітнес-клуб,
супермаркет,
2 магазини,
складське приміщення.
Працюють рятувальники, поліція, медики й комунальники. Вогнеборці гасили пожежі та допомагали евакуйовувати жителів.
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