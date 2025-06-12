Росія вночі масовано атакувала дронами Харків — є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія вночі масовано атакувала дронами Харків — є поранені

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Харків
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Протягом ночі ворожих ударів дронами зазнав Харків. Станом на ранок 12 червня відомо про 15 поранених, серед них 4 дітей.

Головні тези:

  • Протягом ночі Росія атакувала Харків дронами, і загалом є 15 поранених, зокрема 4 дітей.
  • Голова Харківської ОВА підтвердив інформацію про атаку ворожих дронів та численні пошкодження внаслідок цього нападу.
  • Серед пошкоджених об'єктів у Харкові: житлові будинки, автомобілі, навчальні заклади, інфраструктура та комерційні об'єкти.

У Харкові вже 15 поранених внаслідок атаки дронів РФ

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У м. Харків постраждали 15 людей, серед них 4 дітей — 2-річний хлопчик і дівчата 12, 16 та 17 років.

Олег Синєгубов

Олег Синєгубов

Голова Харківської ОВА

Ворог атакував 12 БпЛА Шевченківський, Салтівський та Слобідський райони Харкова.

Харків після атаки РФ

У Харкові пошкоджено:

  • 11 багатоквартирних будинків,

  • приватний будинок,

  • 12 автомобілів,

  • 2 школи,

  • ясла-садок,

  • фітнес-клуб,

  • супермаркет,

  • 2 магазини,

  • складське приміщення.

Працюють рятувальники, поліція, медики й комунальники. Вогнеборці гасили пожежі та допомагали евакуйовувати жителів.

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