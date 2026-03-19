Росія завдала ударів по енергетичній інфраструктурі Запоріжжя

Російські війська вранці 19 березня атакували енергетичну інфраструктуру Запоріжжя. Понад 38 тисяч будинків залишилися без світла.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росіяни атакували інфраструктуру обласного центру. В деяких районах міста можуть спостерігатись перепади напруги. Іван Федоров Начальник Запорізької ОВА

За його словами, одна людина дістала поранень.

Постраждалий у тяжкому стані. На місце направлено медиків.

Також через ворожий удар було знеструмлено понад 38 тисяч побутових та ще близько 2 тисяч юридичних абонентів.