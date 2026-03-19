Росія завдала ударів по енергетичній інфраструктурі Запоріжжя
Росія завдала ударів по енергетичній інфраструктурі Запоріжжя

Іван Федоров / Запорізька ОВА
Запоріжжя

Російські війська вранці 19 березня атакували енергетичну інфраструктуру Запоріжжя. Понад 38 тисяч будинків залишилися без світла.

Головні тези:

  • Російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Запоріжжя, призвівши до знеструмлення понад 40 тисяч абонентів.
  • Запорізьке обласне управління повідомило про постраждалих від ворожого удару, серед яких є одна людина у тяжкому стані.

Росія атакувала Запоріжжя: цілили по енергооб’єктах

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росіяни атакували інфраструктуру обласного центру. В деяких районах міста можуть спостерігатись перепади напруги.

Іван Федоров

Іван Федоров

Начальник Запорізької ОВА

За його словами, одна людина дістала поранень.

Постраждалий у тяжкому стані. На місце направлено медиків.

Також через ворожий удар було знеструмлено понад 38 тисяч побутових та ще близько 2 тисяч юридичних абонентів.

Станом на 8:32 електропостачання відновлено вже для понад 83% абонентів. Без світла залишаються 6 265 побутових та 305 юридичних споживачів.

