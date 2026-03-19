Росія завдала ударів по енергетичній інфраструктурі Запоріжжя

Російські війська вранці 19 березня атакували енергетичну інфраструктуру Запоріжжя. Понад 38 тисяч будинків залишилися без світла.
Головні тези:
- Російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Запоріжжя, призвівши до знеструмлення понад 40 тисяч абонентів.
- Запорізьке обласне управління повідомило про постраждалих від ворожого удару, серед яких є одна людина у тяжкому стані.
Росія атакувала Запоріжжя: цілили по енергооб’єктах
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його словами, одна людина дістала поранень.
Також через ворожий удар було знеструмлено понад 38 тисяч побутових та ще близько 2 тисяч юридичних абонентів.
Станом на 8:32 електропостачання відновлено вже для понад 83% абонентів. Без світла залишаються 6 265 побутових та 305 юридичних споживачів.
