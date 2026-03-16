Росія атакувала Запоріжжя дронами — є загибла і поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Іван Федоров / Запорізька ОВА
Запоріжжя
Read in English

Ворог атакував БпЛА приватний сектор в одному із житлових кварталів Запоріжжя вранці 16 березня. На цей момент відомо про одну загиблу та трьох поранених.

Головні тези:

  • Унаслідок атаки Росії дронами на Запоріжжя загинула одна людина, а троє отримали поранення.
  • Наразі триває пошуково-рятувальна операція внаслідок наслідків ворожої атаки.

Російські дрони атакували Запоріжжя: є жертви

Пошкоджені будинки: вибиті вікна, понівечені покрівлі та фасади.

Спочатку повідомили про одну поранену жінку. Вона під наглядом медиків.

Попередньо, під завалами є ще люди. Триває пошуково-рятувальна операція.

Вже троє поранених через ворожу атаку: кількість постраждалих зросла, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За уточненою інформацією, під завалами перебували 15-річна дівчина та жінка, яка має інвалідність.

Зараз усі травмовані перебувають під наглядом лікарів.

На жаль, одна жінка загинула.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?