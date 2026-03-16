Росія атакувала Запоріжжя дронами — є загибла і поранені

Ворог атакував БпЛА приватний сектор в одному із житлових кварталів Запоріжжя вранці 16 березня. На цей момент відомо про одну загиблу та трьох поранених.
Головні тези:
- Унаслідок атаки Росії дронами на Запоріжжя загинула одна людина, а троє отримали поранення.
- Наразі триває пошуково-рятувальна операція внаслідок наслідків ворожої атаки.
Російські дрони атакували Запоріжжя: є жертви
Пошкоджені будинки: вибиті вікна, понівечені покрівлі та фасади.
Спочатку повідомили про одну поранену жінку. Вона під наглядом медиків.
Попередньо, під завалами є ще люди. Триває пошуково-рятувальна операція.
Вже троє поранених через ворожу атаку: кількість постраждалих зросла, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За уточненою інформацією, під завалами перебували 15-річна дівчина та жінка, яка має інвалідність.
Зараз усі травмовані перебувають під наглядом лікарів.
