Росія атакувала Запоріжжя дронами — є загибла і поранені

Ворог атакував БпЛА приватний сектор в одному із житлових кварталів Запоріжжя вранці 16 березня. На цей момент відомо про одну загиблу та трьох поранених.

Російські дрони атакували Запоріжжя: є жертви

Пошкоджені будинки: вибиті вікна, понівечені покрівлі та фасади.

Спочатку повідомили про одну поранену жінку. Вона під наглядом медиків.

Попередньо, під завалами є ще люди. Триває пошуково-рятувальна операція.

Вже троє поранених через ворожу атаку: кількість постраждалих зросла, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За уточненою інформацією, під завалами перебували 15-річна дівчина та жінка, яка має інвалідність.

Зараз усі травмовані перебувають під наглядом лікарів.