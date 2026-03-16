Россия атаковала Запорожье дронами — есть погибшая и раненые
Россия атаковала Запорожье дронами — есть погибшая и раненые

Иван Федоров / Запорожская ОВА
Запорожье
Враг атаковал БпЛА частный сектор в одном из жилых кварталов Запорожья утром 16 марта. На данный момент известно об одной погибшей и троих раненых.

Главные тезисы

  • Российские дроны атаковали жилой квартал в Запорожье, погиб один человек, трое ранены.
  • В результате атаки дронов выбиты окна, повреждены кровли и фасады домов.
  • Под завалами обнаружены жертвы, в том числе 15-летняя девушка и женщина с инвалидностью.

Российские дроны атаковали Запорожье: есть жертвы

Повреждены дома: выбиты окна, изуродованы кровли и фасады.

Сначала сообщили об одной раненой женщине. Она под наблюдением медиков.

Предварительно, под завалами есть еще люди. Продолжается поисково-спасательная операция.

Уже трое раненых из-за вражеской атаки: количество пострадавших возросло, сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

По уточненной информации, под завалами находились 15-летняя девушка и женщина с инвалидностью.

Сейчас все травмированные находятся под наблюдением врачей.

К сожалению, одна женщина погибла.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин цинично заявил о наступлении армии РФ на Запорожье
Путин
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия совершила одну из самых массированных атак на Запорожье — видео
Иван Федоров / Запорожская ОВА
Массированная атака России на Запорожье - что известно
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Авиация РФ сбросила на Запорожье 5 КАБов — есть пострадавшие
Иван Федоров / Запорожская ОВА
Запорожье

