Россия атаковала Запорожье дронами — есть погибшая и раненые

Враг атаковал БпЛА частный сектор в одном из жилых кварталов Запорожья утром 16 марта. На данный момент известно об одной погибшей и троих раненых.

Российские дроны атаковали Запорожье: есть жертвы

Повреждены дома: выбиты окна, изуродованы кровли и фасады.

Сначала сообщили об одной раненой женщине. Она под наблюдением медиков.

Предварительно, под завалами есть еще люди. Продолжается поисково-спасательная операция.

Уже трое раненых из-за вражеской атаки: количество пострадавших возросло, сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

По уточненной информации, под завалами находились 15-летняя девушка и женщина с инвалидностью.

Сейчас все травмированные находятся под наблюдением врачей.