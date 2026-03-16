Россия атаковала Запорожье дронами — есть погибшая и раненые

Враг атаковал БпЛА частный сектор в одном из жилых кварталов Запорожья утром 16 марта. На данный момент известно об одной погибшей и троих раненых.
Главные тезисы
- Российские дроны атаковали жилой квартал в Запорожье, погиб один человек, трое ранены.
- В результате атаки дронов выбиты окна, повреждены кровли и фасады домов.
- Под завалами обнаружены жертвы, в том числе 15-летняя девушка и женщина с инвалидностью.
Российские дроны атаковали Запорожье: есть жертвы
Повреждены дома: выбиты окна, изуродованы кровли и фасады.
Сначала сообщили об одной раненой женщине. Она под наблюдением медиков.
Предварительно, под завалами есть еще люди. Продолжается поисково-спасательная операция.
Уже трое раненых из-за вражеской атаки: количество пострадавших возросло, сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.
По уточненной информации, под завалами находились 15-летняя девушка и женщина с инвалидностью.
Сейчас все травмированные находятся под наблюдением врачей.
