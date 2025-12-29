Путин цинично заявил о наступлении армии РФ на Запорожье

Нелегитимный президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжит выполнять задачи "СВО", как российская пропаганда называет войну против Украины, "в соответствии с замыслами и планами Генерального штаба". Более того, диктатор заявил о движении своей армии в направлении Запорожья.

Путин грезит оккупацией украинского Запорожья

Об этом Путин говорил на совещании 29 декабря.

Прошу продолжить выполнение задач СВО в соответствии с замыслами и планами Генерального штаба.

Путин также заявил, что "российские войска продолжают продвигаться на Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях, а ВСУ отступают".

Еще циничны заявления Путина для своей армии:

Нужно решительно пресекать попытки противника помешать ВС РФ в Купянске.

Освобождение Северска позволяет развивать наступление всей агломерации Славянская и Краматорская.

Отмечены перспективы полного освобождения территории Донбасса.

Поручил продолжить в 2026 году работу по расширению полосы безопасности за границей России и Украины.

Войска группировки "Восток" прорвали оборону противника и развивают наступление в сторону города Запорожья.

Заблокированная возле реки Оскол группировка ВСУ постепенно тает.

Начальник штаба армии РФ генерал Валерий Герасимов лживо заявил, что за 2025 год под контроль ВС РФ перешли 334 населенных пункта Украины. За декабрь "освобождено" более 700 кв км территории и 32 населенных пункта.

Тезисы доклада Герасимова:

ВС РФ взяли под контроль юго-восточную часть Гришина;

ВС РФ продвигаются в Красном Лимане;

Около 50% Новопавловки в Днепропетровской области уволены;

ВС РФ двигаются в Запорожье, ведут бои за Орехов.

Напомним, что Путин и его муртады неоднократно "докладывали" о взятии украинских городов, которые на самом деле остаются под контролем ВСУ, как Купянск.