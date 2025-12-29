Путін цинічно заявив про наступ армії РФ на Запоріжжя

Нелегітимний президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія продовжить виконувати завдання "СВО", як російська пропаганда називає війну проти України, "відповідно до задумів і планів Генерального штабу". Ба більше, диктатор заявив про рух своєї армії у напрямку Запоріжжя.

Путін марить окупацією українського Запоріжжя

Про це Путін казав на нараді 29 грудня.

Прошу продовжити виконання завдань СВО відповідно до задумів і планів Генерального штабу.

Путін також заявив, що "російські війська продовжують просуватися на Донбасі, в Запорізькій і Херсонській областях, а ЗСУ відступають".

Ще цинічні заяви Путіна для своєї армії:

Потрібно рішуче припиняти спроби противника перешкодити ЗС РФ у Куп'янську.

Звільнення Сіверська дозволяє розвивати настання всієї агломерації Слов'янська та Краматорська.

Відзначено перспективи повного звільнення території Донбасу.

Доручив продовжити у 2026 році роботу з розширення смуги безпеки за кордоном Росії та України.

Війська угруповання "Схід" прорвали оборону противника і розвивають наступ у бік міста Запоріжжя.

Заблоковане біля річки Оскол угруповання ЗСУ поступово тане.

Начальник штабу армії РФ генерал Валерій Герасимов брехливо заявив, що за 2025 рік під контроль ЗС РФ перейшло 334 населені пункти України. За грудень “звільнено” понад 700 кв км території та 32 населені пункти.

Тезиси доповіді Герасимова:

ВС РФ взяли під контроль південно-східну частину Гришина;

ВС РФ просуваються в Червоному Лимані;

Близько 50% Новопавлівки у Дніпропетровській області звільнено;

ВС РФ рухаються до Запоріжжя, ведуть бої за Оріхів.

Нагадаємо, що Путін та його посіпаки неодноразово "доповідали" про взяття українських міст, які насправді залишаються під контролем ЗСУ, як то — Куп'янськ.